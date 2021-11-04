Z ile başlayan erkek isimleri nelerdir? Z harfiyle başlayan erkek isimlerinin anlamları

İlk harfi Z olan yabancı isimlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: 1- Zach 2- Zarnia 3- Zahira 4- Zoachim 5- Zoe 6- Zander 7- Zakire

Z İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ NELERDİR?

1- Zübeyir

2- Zeki

3- Zahit

4- Ziya

5- Zade

6- Zafer

7- Zahir

8- Zafir

9- Zakir

10- Zekeriya

Z HARFİYLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİNİN ANLAMLARI

1- Zübeyir:

Ülkemizde yaklaşık 6200 kişinin kullandığı Zübeyir isminin ''Üzeyir'' şeklindeki kullanımı da yaygındır. Başta Tevbe ve Bakara olmak üzere birçok ayette geçen bu isim, yazılı kağıt parçası anlamına gelir.

2- Zeki:

Akıllı, dahi ve mahir sözcükleriyle eş anlamlı olan Zeki isminin kullanan kişi sayısı yaklaşık 12.000. Bu isimden türetilmiş olan Zekiye ismi de en az Zeki kadar yaygın olarak kullanılmaktadır.

3- Zahit:

Bazı kaynaklarda ''Zahid'' şeklinde geçen Zahit kelimesi, dinin gerekliliklerini yerine getiren, zamanının çoğunu ibadet ve zikir ile geçiren, takva ehli kul anlamına gelir.

4- Ziya:

Münir ve Enver kelimeleriyle eş anlamlı olan Ziya kelimesi hem parlak hem de ışık anlamına gelir. Ülkemizde yaklaşık 30 bin kişi Ziya ismini kullanılıyor. Bu isim genellikle Yusuf ile birlikte kullanılıyor.

5- Zade:

Farsça kökenli bir sözcük olan zade, erkek evlat manasına gelir. Geçmiş yüzyıllarda bu isim, daha çok başka kelimelerle birlikte kullanılır. Örneğin Şehzade, padişahın oğlu manasına gelir.

6- Zafer:

Düşmanı yenmek, savaşı ve mücadeleyi kazanmak, başarı elde etmek anlamına gelen Zafer, ülkemizde erkek çocuklarına verilen en popüler isimler arasında yer alıyor.

7- Zahir:

Dilimize Arapçadan geçmiş olan Zahir kelimesi Batın ile zıt anlamlıdır. Batın içte olan, gizli, saklı gibi manalara zahir, dış görünüş ve suret demektir. Zahir isminin bir diğer anlamı ise parlak yıldızdır.

8- Zafir:

Ülkemizde özellikle 90'lı yıllardan sonra yaygınlık kazanan Zafir ismi, zafer kazanan kişi anlamına gelir.

9- Zakir:

Hem Türkiye'de hem de diğer İslam ülkelerinde erkek çocuklarına verilen isimlerden biri olan Zakir ''zikr'' kökünden türetilmiştir. Zakir, Allah'ı zikreden kul demektir.

10- Zekeriya:

Kuran'ı Kerim'de geçen peygamber isimlerinden biri olan Zekeriya, feraset sahibi anlamına gelir.