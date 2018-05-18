Yılın çocuk romanı ödülü Ömür Kurt’un

Hürriyet Gazetesi aile-çocuk yazarı Ömür Kurt’un ‘Yaban Ördeği Ailesinin Göç Yolculuğu’ adlı eseri ‘Yılın Çocuk Romanı Ödülü’ne layık bulundu.

Ödülünü Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinde düzenlenen törenle Gülten Dayıoğlu’nun elinden alan Kurt “Bu ödül bana değil, yazdığım esere verildi. Ben ise bu ödülü hak etmek için yaşamım boyunca çalışacağım” dedi.