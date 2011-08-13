Yıldızlar Şehre İndi!

İstanbul, en geniş kentsel sanat ve sosyal sorumluluk projesi Stars Of Istanbul / İstanbul’un Yıldızları için ev sahipliği yapıyor. İlköğrenimini tamamlayamamış binlerce çocuğa okul kapısını açacak olan Stars of Istanbul kapsamında eşsiz yıldızlar Eylül ayından itibaren görülebilir.

“Stars of Istanbul, çok büyük bir proje. İstanbul’u 3 ay süre ile dev yıldız heykelleri ile donatacak. Serginin ardından gerçekleşecek müzayedede ise yıldızlar açık artırma usulüyle satışa sunulacak ve elde edilecek gelir, UNICEF Türkiye’ye bağışlanacak. Ülkemizde 9-14 yaş arası okul dışı kalmış tüm çocukların hızlandırılmış eğitimle yaşıtlarının seviyesine getirilmesi için gerekli fonların yaratılmasına katkıda bulunulacak. İstanbul yüzlerce yıldız ile donanacak, yıldızlar parlayacak ve her parlayan yıldız 100 çocuğu okutacak.

8 Eylül 2011, Perşembe akşamı Harbiye’de bulunan İstanbul Kongre Merkezi’nin terasında tüm yıldızların birarada görülebileceği bir lansman davetinin ardından tüm yıldızlar, şehrin 6 büyük ilçesinde (Beyoğlu, Beşiktaş, Bakırköy, Kadıköy, Fatih, Şişli), Sabiha Gökçen-Atatürk Havalimanları, alışveriş merkezleri ve ana caddelerin çeşitli noktalarında Eylül ile Kasım ayları arasında, 3 ay boyunca görülebilir.

Katılımcı Sanatçılar: Arkın Ilıcalı, Arzu Kaprol, Arzum Onan, Aşkın Nur Yengi, Ayşe Arman, Ayşe Kulin, Atölye 5, Bahar Oskay, Alina Dinçkök, Burhan Doğançay, Cemil İpekçi, Demet-İbrahim Kutluay, Derya Baykal, Derya Şensoy, Devrim Erbil, Ebru Akel, Erdem Akan- maybe design, Erdil Yaşaroğlu, Ergin İnan, Ferhat Özgür, Fevzi Karakoç, Gülveli Kaya, Günseli Kato, Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Haluk Bilginer, Hakan Köylüoğlu, Hasan Pehlevan, Hüsamettin Koçan, İsmail Acar, Jale Yılmabaşar, Javed Mulani, Kenan Doğulu, Mehmet Turgut, Mina Feingold, Muammer Bozkurt, Murat Tamgüç, Mustafa Ata, Nevzat Sayın, Nilay Büyükişleyen, Nurgül Yeşilçay, Rafet El Roman, Sedef Yılmabaşar Ertunga, Sema Arlı Köylüoğlu, Seyit Mehmet Buçukoğlu, Süleyman Saim Tekcan, Tarkan, Prof. Tomur Atagök, Türkan Şoray, Zahit Büyükişleyen, Zeynep Fadıllıoğlu.

Detaylı Bilgi için: www.starsofistanbul.com