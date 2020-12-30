Yılbaşında ailenizle birlikte yapabileceğiniz en güzel etkinlikler

Evinizi baştan dekore edin

Çam ağacı süsleyerek evinizi yılbaşına çoktan hazırlamaya başlamışsınızdır bile… Bu süslemeleri evin her köşesine yaymaya ve ışıl ışıl bir geceye ne dersiniz? Renkli ışıklandırmaları fotoğraf çerçevelerinizde, perdelerinizde hatta pencerelerinizde kullanmayı deneyin. Evde güzel bir parti havası, sıcak sohbetlerin de başlangıcı olacaktır.

Yılbaşı sofrası hazırlayın

Yılbaşının vazgeçilmez yemeklerinden hindi ile hep birlikte mutfağa girebilir ve lezzetli sofralara imza atabilirsiniz. Masa başında ailenizi bir arada görmek için bu mükemmel günü mutfak hazırlıklarıyla taçlandırabilirsiniz.

Şans oyunları oynayın

Birlikte eğlenceli vakit geçirmenin en iyi yolu şüphesiz şans oyunları oynamaktır. Tombalanın yanında birbirinden renkli kutu oyunlarından alarak şansınızı denemeye ne dersiniz?

Bol bol fotoğraf çekin

Mutlu anların anı olarak kalması, bir sonraki yıla ilerlerken sizin için aynı zamanda bir motive kaynağı olur. Bunun için bol bol fotoğraf çekin ve uzakta olan sevdiklerinizle paylaşarak bu mutluluğu çoğaltın.

Sessiz sinema oynayın

Artık geleneksel oyunlarımızdan sayılan sessiz sinema, yılbaşında ailenizle birlikte oynayabileceğiniz eğlenceli ve çocuklar için de bir o kadar eğitici bir aktivite. Birbirinizle iletişiminizi güçlendirebileceğiniz bu oyunla, gözü teknolojiden başka bir şeyi görmeyen yeni nesli tanıştırmanın tam zamanı!

Birlikte müzik dinleyin

‘Müzik ruhun gıdasıdır’ sözünden yola çıkarak, müziğin bulunduğu her ortamın kendiliğinden güzelleştiğinin farkındasınızdır. Yılbaşı gecelerinin olmazsa olmazı müzik listelerini hazırlamak için bir araya gelin ve herkesin zevk alabileceği eğlenceli şarkılara birlikte eşlik edin.

Hediyeleşin

Yıl boyunca sevdiklerinize hatıra olabilecek değerli hediyelerle yılbaşı çekilişi yapın. Küçük büyük hiç fark etmez, hediyenin sizden olması ve bir anıyı yaşatması en önemlisi.