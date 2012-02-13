27 Şubat'ta Berke Hürcan’ın sunumuyla yepyeni bir yarışma programı başlıyor; Kelimelerle Yarış .Trt Okul kanalında yayınlanacak olan yarışma, adından da anlaşılacağı gibi kelimeler üzerine kurulu.



Yarışmada kelimelerin bazen karışık sunulduğu, bazen de farklı kelimelerin aralarına gizlenebildiği tam 6 eğlenceli tur bulunuyor. Soruları sorarken tabii ki yarışmacılara biraz da ipucu verilecek.



Stüdyoda bulunan 4 yarışmacıdan sadece biri, bu eğlenceli 6 turun tamamını geçebilecek. Böylelikle para ödülüne ulaşmak için gerekli kasa turunu oynamaya hak kazanabilecek. Bu heyecanlı turun sonunda 'şifreli kasada yer alan' 2000 lira yarışmacıyı bekliyor olacak. Yarışma 27 Şubat Salı günü saat :23.00'da ekranda olacak.



www.kelimelerleyaris.com