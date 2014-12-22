Yeni yılı Oyuncak Fabrikası'nda karşılayın!

Capitol Alışveriş Merkezi, dünya tarihinde kült olmuş yüzlerce oyuncağı yeni yıl dekoruna taşıdı. Yeni yılı, Oyuncak Fabrikası dekoru ile karşılayan Capitol, #1CapMutluluk sloganı ile tüm ziyaretçilerini hayallere davet ediyor.

Her davetin sonunda #1CapMutluluk var!

Dev formlarda kurşun askerler, masal karakterleri ve birçok oyuncak, rengarenk tasarımlarıyla yeni yılı karşılıyorlar. Alışveriş merkezinin dışından başlayarak yeni yılı bekleyen 3 metrelik kurşun askerler tüm caddeye gülümsüyor. Alışveriş merkezinin içinde ise masal karakterleri ve birbirinden sevimli oyuncaklar ile Capitol tüm misafirlerinin çocukluğuna özel bir yolculuk düzenliyor. Yeni yıl öncesinde; hayalleri, mutlulukları, oyun ve eğlenceyi, alışveriş keyfini, kocaman 1 Cap’a sığdıran Capitol, “1CapMutluluk” sloganıyla bu renkli dünyayı ziyaretçileriyle buluşturuyor.

Çocukluğa özel bir yolculuk

Capitol Alışveriş Merkezi, yarattığı yeni yıl atmosferi ile tüm misafirlerinin çocukluğuna özel bir yolculuk düzenliyor. Hayvanlar alemi, yardımseverlik ve arkadaşlık, şehir hayatı ve Eskimoların gizemli yaşamı konseptlerinden oluşan Lego World, bu yolculuğun ilk duraklarından biri! Lego World, 4 Ocak tarihine kadar Capitol Oyuncak Fabrikası’nın Lego alanında minik misafirlerini bekliyor!

Organik ahşap oyuncakları ve müzik kutuları ile dünyaca ünlü Wooderful Life markası ise Türkiye’deki ilk mağazasını Capitol Oyuncak Fabrikası’nda açarak tüm minik misafirleri ve ailelerine görsel bir şölen sunuyor. Wooderful Life’ın tematik müzik kutuları ve birbirinden özel tahta oyuncakları sevdikleriniz için unutulmaz birer yılbaşı hediyesi olabilir.

Hediyeler ve müzik dolu keyifli zamanlar

Capitol’ün 1Cap Mutluluğu içinde mağazalarından çeşitli hediyelerin sunulduğu Hediye Fabrikası yer alıyor. Hediye Fabrikası’nda sosyal medya takipçilerine özel hediyeler ve müzik dolu keyifli zamanlar yeni yıl heyecanına eşlik ediyor.

Oyuncak Fabrikası bir ayda kuruldu

• Capitol Oyuncak Fabrikası’nın üretim ve tasarımında 65 kişilik ekip görev aldı.

• Bir ay süren üretimin ardından dekorun montajı 42 kişilik ekiple 7 günde tamamlandı.

• Türkiye ve Polonya’dan 4 ayrı atölyede üretilen oyuncaklar yaklaşık 2000 parçadan oluşuyor.

• Oyuncak Fabrikası, Aralık ayı süresince Capitol Alışveriş Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.