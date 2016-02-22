Yeni dizi: 'Göç Zamanı'

Veli Çelik'in yönetmenliğini yaptığı, Limon Film yapımı olan Star Tv'nin yeni dizisi Göç Zamanı'nda Vahide Perçin, Talat Bulut ve Engin Benli gibi oyuncular rol alıyor.

Göç Zamanı dizisinin konusu ise şöyle:

Göç Zamanı, bir annenin, zulümden kaçırdığı çocuklarını bilmeden bir cehenneme sokuşunun; gözlerinin önünde her birinin dağılıp gidişinin; onlara sahip çıkmak için çırpınışının öyküsünü anlatıyor.

Yıllarca annesini ‘kuma anne’ bilen ve onu öldürmek için gelen Yemin… Cennet önce ona kendisinin annesi olduğunu kabullendirmeye çalışacak. Zümrüt ise girdiği bu parıltılı dünyada, yolunu kaybedecek. Cennet kızına sahip çıktığında ise çok geç olacak; geriye kalbi kırık bir genç kız ve masumiyetini kaybetmiş bir aşk hikayesi kalacak. Bu zengin çevreden tiksinen Kiraz ise bambaşka bir hayalin peşinden gidecek. Cennet bir kez daha kadının değişmeyen yazgısını görecek ve yeniden isyan edecek ama umudunu asla kaybetmeyecek. Çünkü o anadır. Dünya yansa da çocuklarını kanatları altına alacak, o sıcak kucak onlar için daima sığınılacak son kale olarak varlığını sürdürecek.

Oyuncular: Vahide Perçin (Cennet), Talat Bulut (Yılmaz), Tilbe Saran (Hanım), Engin Benli (Artem), Cansu Tosun (Zümrüt), Arzu Gamze Kılınç (Sevgi), Elif Ceren Balıkçı (Kiraz), Gürkan Günal (Yemin)