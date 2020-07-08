Sırt ağrısı ve tedavisi

Sırt, sırt omurları ve omurları bağlayan kaslar, ligament (kemikleri birbirine bağlayan kollajen liflerinden yapılmış sağlam bağlar), tendon ve disklerden meydana gelir. Sırt bölgesinde meydana gelen ağrının kaynağı göğüs kafesi içindeki iç organlar; kalp, akciğer ve büyük damarlardan birisi veya fazlası olabilir.

Sırt ağrıları görülme oranı boyun ve bel ağrısından daha nadirdir. Çoğunlukla sırt ağrısıyla boyun ağrısı da yaşanır. Genellikle kaslara bağlı problemler nedeniyle oluşan sırt ağrısı daha ciddi hastalıkları işaret edebilir. Hastanın detaylı hikaye ve muayenesi ile sırt ağrısının nedeni tespit edilir. Bazı ciddi bulgular olduğunda ayrıntılı tetkik istenmesi de önemlidir. Gece uykularından uyandıran ağrı, kilo kaybı, ateş, cilt lezyonları gibi bulgular eşlik ediyorsa, hareketle azalan istirahatle artan sırt ağrısı varsa, özellikle sabah tutukluğu eşlik ediyorsa, sırt ağrısı öncesi hastanın zorlanma hikayesi varsa, geçirilmiş bakteriyel hastalık hikayesi varsa, sırt ağrısına bacaklarda güç kaybı ve uyuşma eşlik ediyorsa uzman bir hekim tarafından ayrıntılı değerlendirme yapılmalıdır.

Sırt ağrılarının birçoğu fiziksel aktivite ve düzenli spor yapılmaması kaynaklıdır. Masa başı oturmak, sedanter yaşamak sırt kaslarının zayıflamasına neden olur. Kalp zayıflığına bağlı oluşan sırt ağrılarında hastanın evde yapacağı postür(duruş) düzenleme egzersizleri ve dışarıda yapacağı düzenli fiziksel aktivite artı ergonomi kurallarına uyarak kolayca tedavi edilir.

Sırt ağrısının tedavisi nedir?

Sırt ağrısı tedavisi ağrıya sebep olan kaynağa göre belirlenecek yöntemlerle yapılır. Detaylı hikâye alınması ve muayene sonrası ilgili tetkiklerle tanı koyulduktan sonra tedavi planı yapılmalıdır.

Genellikle sırt ağrısının kaynağı kaslardır. Özellikle masa başı çalışanlar riskli gruptadır ve hareketlilik eksikse riskte artar. Bu durumda ergonomi kurallarına uymak önemlidir. Bel boşluğunu dolduran sandalye tercih edilmelidir. Bilgisayar ekranı göz hizasında olmalıdır. 1 saatten uzun masa başında oturulmamalı arada kalkarak 2-3 dakikalık küçük molalar verilmelidir. Kısa süreli düzenli spor yapmak gerekir. Tüm hafta işte ve evde hareketsiz bir hayat geçirip hafta sonu bir gün aşırı spor yapmak da yaralanma riskini arttırır. Egzersiz ve ergonomi kurallarını ek olarak ağrı kesici, kas gevşetici ilaçlar da önerilebilir. Bunlara rağmen sırt ağrısı daha da artar ve günlük yaşam aktivitelerini zorlar hale gelirse cihazla fizik tedavi, manuel terapi gibi elle fizik tedavi, Nöral terapi, kuru iğne, akupunktur, ağrı bandı, proloterapi, prp, şok dalga tedavisi ve ozon tedavisi gibi tedaviler yapılabilir.