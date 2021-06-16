Sanat eserlerinden masallar yaratarak çocuklarınızı farklı bir yolculuğa çıkın

Masallardaki olağan üstü kurgu çocukların hayal dünyalarının gelişmesi açısından önemliyken, tekerlemelerin ve deyimlerin olduğu bir anlatım sayesinde çocuklar dil bilgilerini ve becerilerini geliştirir. Ebeveynlerinin ve öğretmenlerinin düzenli olarak masal anlattığı çocuklar ifade becerisi kazanırken dinleme becerisi de geliştirir. Özellikle 2-7 yaş aralığındaki işlem öncesi dönem çocuklarına anlatılan masalların eğlenceli olması, onların dikkatini çekebilecek önemli bir unsurdur. Masalın içinde yer alan tekerlemeleri anlaşılır şekilde ifade etmek ve çocuğunuzun bu tekerlemeyi tekrar etmesini istemek de yine dil becerilerini geliştirebilecek etkenlerdendir. Net ve anlaşılır kısa cümlelerin kurulduğu masallar bu yaş dönemindeki çocuklar için olumlu sonuçlar doğurmaktadır.

Zihinsel ve fiziksel becerilerin geliştiği işlem öncesi dönem çocukluğunda ebeveynlerin ve öğretmenlerin verebileceği en önemli kazanımlardan biri de hayvan sevgisidir. Bu dönemde çocuklar zaten doğaya ve hayvanlara ilgili duymakta, onları tanımaktan keyif almaktadır. Bu nedenle çocuklarınıza doğal hayatı ve hayvanları koruma içerikli masallar anlatabilirsiniz. Hayvan sevgisi kazandırmaya yönelik içerikleri uygun masallara ekleyerek kendi yaratıcılığınızı da zorlamaya çalışabilirsiniz. Anlatılan masaldaki görüntüleri hayalinde canlandıran çocuğunuzu daha somut düşünmeye yöneltebileceğiniz bir diğer etkinlik ise resimler üzerinden masal anlatımı yapmaktır. Çocuğunuzla birlikte vakit geçirirken ya da uyku öncesinde bir farklılık yapıp seçeceğiniz resimlerden masallar oluşturabilirsiniz.

1844 doğumlu sanatçı Henri Rousseau doğal hayata dair yaptığı resimlerle bilinmektedir. Her ne kadar yaşadığı dönemde çağdaşları tarafından naif bulunup zaman zaman alay edilen bir isim olarak tanınmış olsa da yıllar geçtikçe resimlerinin değeri ortaya çıkmıştır. Farklı tonlardaki yeşil yapraklarıyla belki de hayatımızda hiç görmediğimiz ağaçları ve bitkileri Rousseau’nun resimlerinde görürüz. Adını duyunca bile ürperten hayvanları da yine O’nun resimlerinde sakin ve masum canlılar olarak görürüz. Tüm bunların yanında Rousseau’nun resimlerini çocuklarımıza tanıtmak onların doğal yaşama ve hayvanlara olan sevgisini artırmaya destek olacaktır. Fantastik dünyaların imgelenmesi için son derece müsait bir görüntü yaratan Rousseau’nun resimlerini çocuklarınızla mutlaka inceleyin. Uyku öncesinde bu resimlerden yola çıkarak çocuğunuza anlatacağınız masallarla çocuğunuzun uykuya dalmasını sağlayabilirsiniz. Bir yandan masal anlatımının çocuğunuza sağlayacağı gelişim alanları için zemin hazırlarken bir yandan da sanat sevgisini aşılamak için uygun bir ortam yaratmış olursunuz. Tüm bu kazanımlarla çocuklarınızı hayvanlara ve doğaya karşı sevgi dolu ve bilinçli bireyler olarak yetiştirerek dünyamızın geleceği için küçük de olsa bir adım atmanızı sağlayacaktır.