Çocuğunuz ana renkleri tadına bakarak öğrensin

Ana renkler kırmızı, mavi ve sarı iken; ara renkler mor, yeşil ve turuncudur. Bazı ressamlar bu renkleri ve bu renklerin tonlarını da kullanarak çalışırken, bazı ressamlar sadece ana renkleri kullanmayı tercih etmiştir. Piet Mondrian (1872-1944) bu sanatçılardan biridir. Resimlerinde sadece ana renkleri görebildiğimiz Mondrian, dahil olduğu Teozofi akımının etkilerini sanatına taşımıştır. Resmin ve sanatın özüne ulaşmayı amaçlıyor olması O’nu, sadece dörtgenler ve çizgisel formlar kullanmaya yönlendirmiştir. “Kırmızı, Mavi ve Sarı Kompozisyon” adlı resminde sadece ana renkler, siyah çizgiler ve beyaz dörtgenler bulunur.

Mondrian’ın bu eseri sanat tarihinde önemli bir yer edinmiş ve Yves Saint Laurent gibi dünyaca tanınan bir modacıyı da fazlasıyla etkilemiştir. Laurent, 1965 yılında tanıttığı “Mondrian Koleksiyonu”ndaki elbiseleri, Mondrian’ın resimlerinden yola çıkarak hazırlamıştı. Bunun yanında ayakkabı, sandalye, araba gibi birçok tasarım nesnesinde de görebileceğimiz “Kırmızı, Mavi ve Sarı Kompozisyon”, kek olarak da karşımıza çıkar. Üzeri çikolata kaplı dikdörtgen formundaki kek, kesildiğinde ortaya çıkan kırmızı, mavi ve sarı renklerdeki dörtgenlerle bir sanat eseri yemekte olduğumuz hissi verir.



Tarifini internet arama motorlarından rahatlıkla bulabileceğiniz Mondrian Keki’ni çocuğunuzla birlikte yaparak çocuğunuzun öz becerilerini geliştirmesine destek olabilirsiniz. Kekinizi pişirdikten sonra kesince karşınıza çıkan renklerin ana renkler olduğunu çocuğunuz hemen öğrenecek ve bir daha asla unutmayacaktır. Çocuğunuzla mutfakta keyifli bir aktivite yaparak ana renkleri tanıtırken Piet Mondrian’dan ve sanatından bahsetmeyi unutmayın. Afiyet olsun!