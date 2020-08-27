Gençleri ders konusunda nasıl motive ederiz?

Çocuklarımızın ders çalışmaya adapte olabilmesi için öncelikle yaşamlarının bir düzene girmesi gerekir. Okula gidiyormuş gibi zamanında kalkıp kahvaltılarını yapıp dersin başına oturmaları, online dersleri dinlemeleri ve sonrasında da dersleri tekrar etmeye alışmaları gerekir. Bu düzeni dersler başlamadan önce yavaş yavaş kurabilirsek dersler başladıktan sonra onlar da biz de rahat ederiz. Cep telefonlarını, tablet ve bilgisayarı yasaklamak yerine kullanımını düzene sokmak, bu konuda çocuklarımızla iş birliği yapmak onların zamanlarını iyi kullanmalarını sağlayacaktır. Derslerinin bitmesi, geri kalan tüm boş zamanlarını internet başında geçirmelerinin bahanesi olmamalıdır. Çocuklarımıza spor alışkanlığı kazandırmalı, hobiler yaratmalı ve ders dışındaki zamanlarda bunlarla zaman geçirmelerini sağlamalıyız. Sürekli olarak internette gezinen, oyun oynayan, arkadaşları ile yazışan çocuklarımızın okula adapte olması ve ders çalışması çok gerçekçi değildir. Bu yüzden tüm günlerini planlamak, ders ve ders dışı aktivitelerinin saatlerini belirlemek onların çalışma disiplini kazanmalarına faydalı olacaktır. Bu disiplini kazandıklarında ise ders çalışmaları çok daha kolay ve pratik olacaktır.

Ders çalışmakta zorlandıkları, dersin başına oturamadıkları zamanlar bizler de elimize okuyacak bir şeyler alıp yanlarına oturursak bizim yanımızda daha rahat çalışacaklardır. Bu nedenle çocuklarımızın ders motivasyonunu sağlamanın en iyi yolunun yaşamlarını düzene sokmak, spora yönlendirmek ve hobiler edinmelerini desteklemek olduğu unutulmamalıdır. Bizlerin onlara bu konuda rol model olmamız bu alışkanlığı kazanmalarını hızlandıracaktır.