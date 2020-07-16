Çocuklarınıza büyük insan gibi davranın

Onlara büyük insan gibi davranmak çocuklukların yaşamalarına engel olmak değildir. Örneğin, büyük insanlar gibi onları karşımıza almalı, konuşmalı, yapabileceklerini ve yapamayacaklarını anlatmalıyız. Belirli bir yemek düzenleri olmasını, vaktinde yatıp vaktinde kalkma alışkanlıklarını kazanmasını sağlamalıyız. Çocuktur diyerek göz yummak, istedikleri saate kadar oturmalarına ses çıkarmamak, ağlayıp yerlere yattıkları zaman onlara kızmak bağırmak doğru davranış değildir.



Büyük bir insanın davranışlarını beğenmediğimizde onunla konuşuyor, yapmaya devam ederse yapacaklarımızı söylüyor ama kendimizi kaybedip bağırıp çağırmıyorsak çocuklarımıza karşıda bunu yapmalıyız. Küçük yaşlarındaki yanlış davranışlarımızın sonuçları ileri yaşlarda ortaya çıkacaktır. Küçük yaşlarında sorumluluk vermediğimiz çocuklarımız ergenlikten başlayarak sorumsuz davranışlarını gösterecektir. Odasını toplamayacak, ders çalışmayacak, davranışlarının sorumluluğunu almayacaktır. Üzülüp, "Nerede hata yaptım?" dediğimizde ise iş işten geçmiş olacaktır. Aynı şekilde her şeyi onun adına yaptığımız, kendisinin yapmasına izin vermediğimiz, "Dökersin, kırarsın" diyerek yemeğini yedirdiğimiz, "Sen bilemezsin" diyerek üstünü giydirdiğimiz, giyeceklerine kendisinin karar vermesine izin vermediğimiz çocuklarımız büyüdüklerinde en ufak kararları vermekte zorlanan, sorumluluk almak istemeyen hata yapmaktan korkan insanlar haline geleceklerdir.



Çocuklarımızın sorumluluk alan, kişilik sahibi, sınırlarını bilen ve başkalarının sınırlarına saygı duyan insanlar olarak yetişmelerini istiyorsak çocukluk çağlarından itibaren onlara büyük insana gösterdiğimiz özeni göstererek neleri yapıp neleri yapamayacaklarını, kendilerini nasıl ifade edeceklerini, sınırlarına uymaları gerektiğini, bu sınırlara uymadıklarında onlara bağırıp çağırmak yerine yaptırımlar uygulayacağımızı anlatmalı ve dediklerimizi de yapmalıyız. Ancak o zaman çocuklarımıza baktığımızda iyi evlatlar yetiştirmenin gururunu taşıyabiliriz.

Unutmayalım ki, çocukluktaki hatalar ergenlikte belirti verir ve yetişkinlikte iyice belirginleşir.