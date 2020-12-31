Çocuğunuzu dudaktan öpmeyin!

Anne ve babaların çocuklarını dudağından öpmesi onların ileride bazı sorunlar yaşamasına yol açabiliyor. Nasıl mı?

ÇOCUK BİLİNÇALTI "DUDAKTAN ÖPÜLMEK İYİDİR"İ KODLUYOR

Çocuklara göre bir şey ya iyidir, ya kötüdür. Çocuk bilinçaltı olumlu duygu yaşadığı dokunmaları iyi, güzel keyif verici; olumsuz duygu yaşadığı dokunmaları kötü, acı verici olarak kodlar. Siz anne ve baba olarak çocuğun dudağını sevgiyle, mutlu bir şekilde öptüğünüzde çocuk bundan keyif alır ve kodu doğal olarak şu şekilde oluşur; “Dudaktan öpülmek iyidir.” İyi ve olumlu hissedilen davranışlara daha çok yapılır.

BAŞKALARININ DUDAKTAN ÖPMESİNİ YADIRGAMAZ

Çocuk başka kişilerin de dudağından öpmesini yadırgamaz. Çünkü anne ve baba yaparsa doğrudur. Dudaklar beyinde en çok nöron sayısına sahip bölgelerden biri olduğu için bu duygunun kalıcı olmasına da neden olur.

PEKİ, BU ALGI ÇOCUKLARIN YAŞAMINI NASIL ETKİLİYOR?

Bu kodlama sonrasında çocuk anne ve babaya benzer yetişkinlerin dudağından öpmek isteyebilir ya da onların bu isteğine olumlu yanıt verebilir. Bu durum maalesef çocuğu tacize açık hale getirir.

Çocuk yabancı kişileri ayırt edecek yaşa gelse de bu davranış keyif veren bir duyguyla eşleştirildiği için ‘hayır’ diyebilme olasılığı düşer.

Çocuğun kendini kötü niyetli kişilerden koruması adına verilen mahremiyet eğitimi anne ve baba da yaptığı için etkisiz hale gelebilir.

Dudaklarından öpülen çocuklar cinsel olarak erken uyarılabilir. Erken uyarılan çocuklarda, insanlar içinde mastürbasyon yapma, akranlarını suiistimal etme gibi olumsuz cinsel davranışlar gözlenir.

Aile içinde dudağından öpülen çocuklar, bunu sevgi gösterisi olarak kodladıkları için kreşte sevdiği arkadaşlarının dudaklarından öpme eğiliminde ya da buna izin verme eğiliminde olurlar.

Babanın kızını; annenin oğlunu dudaktan öpmesi çocuğun ileride evlilik hayatında cinselliğini olumsuz yönde etkileyebilir.

Babanın oğlunu; annenin kızını dudağından öpmesi çocuğun ileride hem cinsinden hoşlanabilmesine bu da cinsel yöneliminde sorunlara neden olabilir.

Cinsel olarak erken uyarılan çocuklar ergenlik dönemlerinde erken ve sağlıklı olmayan cinsel ilişkilere maruz kalabilir.

Sevginizi ve ilginizi çocuklarınızın özel bölgelerine dokunarak göstermeyin.