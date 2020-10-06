Sperm sayısını artıran besinler

Genel olarak vücuttaki testosteron hormonu düzeyini etkileyen faktörlerin sperm sayısı ve kalitesi üzerine de etkili olduğu düşünülmektedir. Kalıtsal bozukluklar, enfeksiyonlar, tümörler ve ilaçlar sperm sayısını etkileyebilir. Bununla birlikte sağlıklı yaşam planı uygulamak, doğal ilaçlar ve sperm üretimini artıran hormon destekleri kullanmak sağlıklı sperm yapımını ve sperm sayısının artmasını sağlayacaktır.



Yapılan gözlemler ve deneyimler sonucu erkeklerde sperm sayısını artırdığı iddia edilen bazı yiyecekler vardır. İsterseniz bunlara birlikte göz atalım:

• Bitter çikolata: Çikolatayı oluşturan kakao çekirdekleri antioksidanlarla doludur. Bitter çikolata ayrıca, sperm hacmini artırmaya yardımcı olan L-Arginin adlı bir enzim içerir. Bu nedenle yenildiğinde sperm sayısını artırmada faydalı olabilir.

• Yumurta: Yumurta, spermin hareketliliğine yardımcı olan E vitamini ve protein açısından zengindir. Yumurta tüketmek ayrıca spermi serbest radikallerden korur ve böylece döllenme şansını ikiye katlar. Yumurta aynı zamanda sperm hareketliliğini iyileştirdiği bilinen zengin bir çinko kaynağıdır. Yumurta, sperm sayınızı artırmak için sayısız şekilde tüketilebilir.

• Goji meyvesi: Goji berry meyvesi skrotum etrafındaki sıcaklığı dengede tutarak sperm üretimi için ideal ortam yaratır. Tıbbi olarak kanıtlanmış olmasa da sperm hareketliliğini ve doğurganlığı artırdığı iddia edilmektedir.

• Muz: Bu meyve, spermin hareketliliğini artıran ve sperm üretimine yardımcı olan B1 ve C vitaminleri ve magnezyum açısından zengindir. Muz ayrıca, sperm sayısını ve hareketliliğini artırmaya yardımcı olan Bromelain adlı nadir bir enzim içerir. Ayrıca seks hormonlarını düzenleyebilir ve ruh halinizi iyileştirebilir. Yani muz yemeyi seviyorsanız, muz yemeye devam etmek için yeterince ve daha fazla nedeniniz var.

• Sarımsak: Sarımsak, kanseri önlemenin yanı sıra skrotumda sperm üretimini artırmaya yardımcı olur. Doğru bölgelere kan dolaşımını uyarmak için gerekli allisin içerir. Kan, cinsel organlara serbestçe akar. Sarımsakta bulunan bir diğer önemli enzim olan selenyum, sperm hareketliliğini artırmaya yardımcı olur.

• Ispanak: Yeşil yapraklı sebzeler özellikle sperm üretimine yardımcı olabilir. Ispanak, spermin gelişimi için gerekli olan folik asit bakımından zengindir.

• Kuşkonmaz: Kuşkonmaz, spermi serbest radikallerden korumaya yardımcı olan iyi bir C vitamini kaynağıdır.



• Ceviz: Omega-3 yağ asitleri açısından zengin olan ceviz, spermin canlılığını artırır.

• İstiridye: İstiridye, sperm hareketliliğini artırmaya yardımcı olan harika bir çinko kaynağıdır.

• Ginseng: Sadece testosteronu arttırmakla kalmayıp aynı zamanda erektil disfonksiyon tedavisinde de yardımcı olduğu söyleniyor. Taze veya kuru formda mevcuttur ve çay şeklinde tüketilebilir.

• Nar: Narların cinsel dürtüyü artırdığı bilinmektedir. Zengin bir antioksidan kaynağı olarak, sperm düzeyini ve sperm üretim kalitesini artırmaya da yardımcı olurlar. Narları her gün çiğ veya meyve suyu şeklinde tüketebilirsiniz.

• Kabak çekirdeği: Kabak çekirdeği antioksidanlar, fitosteroller ve amino asitler bakımından zengindir. Sperm sayısı ve hareketliliğini artırmaya yardımcı olur.

• Çinko açısından zengin gıdalar: Çinko yönünden zengin herhangi bir gıda, spermin serbest radikal hasarını engeller. Aynı zamanda libidoyu da uyarır. Her tür balık harika bir çinko kaynağıdır. Çinko alımınızı fındık, fasulye, kepekli tahıllar, zenginleştirilmiş tahıllar ve süt ürünleri tüketerek artırabilirsiniz.



Saydığımız gıdaları tüketmek haricinde, fazla kilolarınızdan kurtulmak, fazla alkol tüketiminden kaçınmak, düzenli uyumak, stresten uzak durmak ve sigara kullanmamak yolu ile de sperm sayı ve kalitesini artırabilirsiniz. Bu konuda yardımcı olacak ilaç kullanımı için hekiminize müracaat ediniz.