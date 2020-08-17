Kadın sağlığı ve çinkonun önemi

Mide koruyucu ilaç kullananlarda, doğum kontrol hapı ve diğer hormonal ilaç kullanan bireylerde, alkol tüketimi fazla olanlarda eksikliği daha sık görülmektedir. Ancak normal şartlar altında bile yeterli düzeyde besinlerden alınmadığında detoksifikasyon sürecindeki enzimler yoğun kullanılmasına bağlı olarak hızla eksikliği görülebilmektedir.

Çinko özellikle deniz ürünlerinde, hayvansal gıdalarda, koyu yeşil yapraklı sebzelerde ve kuruyemişlerde yüksek oranda bulunmaktadır. Ancak kuruyemişlerdeki çinkoyu fitalat‘ını uzaklaştırdıktan sonra tüketmek emilimini arttırmaktadır.

Eksikliğinde ise özellikle kısırlık, cinsel isteksizlik, kronik yorgunluk görülebilir. Şu an günümüzde ayrıca önemi olan bağışıklığın desteklenmesi için çok gerekli. Sağlıklı sinir sistemi bağışıklık sistem için dönemsel olarak doğru formda çinko takviyesi alınmalı ve çinkodan zengin gıdalar özellikle üreme çağında daha sık tüketilmelidir.

Kadınlar için özellikle dengeli hormon düzeyi ve yumurta gelişimi için çinko önemli bir mineraldir. Eksikliğinde östrojen yıkımında görülen meme hastalıkları, adet düzensizlikleri, polikistik over sendromu ve çikolata kisti hastalığı görülme sıklığı artabilmektedir.

Mutlaka hekiminize danışarak serum düzeyinize baktırarak belli aralıklarla uygun formda takviyenizi alın. Özellikle günümüzde hem bağışıklığınızı desteklemek için hem de üreme sağlığınız için çinkodan zengin besinlerle beslenmeyi ihmal etmeyin.