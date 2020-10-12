Yağ yakımını hızlandıran detoks

Yapacağımız detoks sadece kilo vermemize yardımcı olmayacak aynı zamanda bağışıklığımız için de doping etkisi yaratacak. Peki bu detoksumuz için gerekli besinler neler?

Yoğurt: Bağırsak sağlığı için yararlı bakterilere sahip olan yoğurt bağışıklığımızı destekleyerek enfeksiyonlara karşı daha dirençli olmamızı sağlamaktadır. Aynı zamanda yağ yakımını da hızlandırarak detoks etkisi de oluşturmaktadır.

Avokado: L-Carnitine yönünden zengin olan avokado, yağ yakımını hızlandırmakta ve aynı zamanda kan dolaşımını artırmaktadır.

Ananas: C vitamini yönünden zengin olan ananas hem bağışıklık sistemini güçlendirir hem de yağ yakımını hızlandırır. Bu yüzden detokslar için vazgeçilmez meyvelerden biridir.

Zerdeçal: Zerdeçaldan elde edilen ekstratın etken maddesi olan curcumin’in güçlü bir antioksidan, yağ azaltıcı, bağışıklık güçlendiricidir. Bu yüzden Covid-19´la savaştığımız bu dönemde zerdeçalı hayatımıza dahil etmek bizleri daha dirençli hale getirir.

Sarımsak: Yapısında bulunan aktif maddeler bağışıklık sistemini güçlendirici etkiye sahiptir ve doğal antibiyotik olarak kabul edilir. Aynı zamanda içeriğindeki antioksidanlar sayesinde, zararlı maddelerin vücutta birikimini engelleyerek, detoks etkisi yaratmaktadır.

Limon: C vitamini bakımından zengin limon, vücuttaki yağın metabolize edilmesinde rol oynar. Aynı zamanda doğal bir bağışıklık güçlendiricidir.

Badem: İçeriğindeki esansiyel yağlar sayesinde metabolizma hızlandırıcı görev yapan badem, zengin vitamin ve mineral içeriği ile sağlıklı beslenme programınıza ekleyebileceğiniz bir seçenektir.

Yaban mersini: Özelikle bel bölgesi yağlarından kurtulmak için tercih edilen besinlerden biri olan yaban mersini, aynı zamanda güçlü bir antioksidandır. Bu meyve hem bağışıklık sistemimizi güçlendirir hem de detoks etkisi yaratır.

Pancar: Kanın temizlenmesinde rol alır ve iltihap önleyici etkisi sayesinde detoks etkisi oluşturur.

Kırmızı kapya biber: İçerdiği yüksek antioksidan maddeler ve C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı vücudun dirençli olmasını sağlar.

5 günlük yağ yakıcı detoks

Pazartesi:



Kahvaltı: 1 kâse yoğurt içerisine 2 parmak kalınlığında ananas dilimi ve 1 yemek kaşığı keten tohumu eklenerek hazırlanmış kahvaltı.

Ara öğün: 1 bardak detoks içeceği.

Öğle: 1 kâse sebze çorba +1 kâse yeşillikli salata.

Ara öğün: 1 adet salatalık

Akşam: Peynirli avokadolu wasa

Salı:



Kahvaltı: 1 kâse yoğurt içerisine 2 parmak kalınlığında ananas dilimi ve 1 yemek kaşığı keten tohumu eklenerek hazırlanmış kahvaltı.

Ara öğün: 1 bardak detoks içeceği.

Öğle: 1 el büyüklüğünde ızgara-fırın veya haşlama hindi veya balık + söğüş sebze.

Ara öğün: 1 adet armut.

Akşam: Nohutlu salata +1 bardak maden suyu

Çarşamba:



Kahvaltı: Peynirli avokadolu wasa.



Ara öğün: 1 bardak detoks içeceği.

Öğle: 1 kâse pancarlı yoğurt (sarımsaklı)

Ara öğün: 1 salatalık



Akşam: 1 kâse sebze çorba+1 kâse yoğurt+ 1 çay kaşığı zerdeçal

Perşembe:



Kahvaltı: 1 bardak yeşil çay + 10 badem + 1 armut.

Ara öğün: 1 bardak detoks içeceği.

Öğle: 1 el büyüklüğünde ızgara-fırın veya haşlama hindi veya balık + söğüş sebze.

Ara öğün: 1 adet armut.

Akşam: 2 adet haşlanmış yumurta + söğüş sebze

Cuma:

Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta + söğüş sebze.

Ara öğün: 1 bardak detoks içeceği.

Öğle: 1 kâse yoğurt + 2 dilim ananas+ 1 yemek kaşığı keten tohumu.

Ara öğün: 1 adet armut.

Akşam: Yoğurtlu brokoli.

Tarifler:

Sebzeli çorba

Malzemeler:



• 1 demet ıspanak

• 1/3 adet kabak

• 1/2 adet brokoli

• 1 adet orta boy havuç

• 1 adet kırmızı soğan

• 1 diş sarımsak

• 1 çay kaşığı kimyon

• 1 çay kaşığı karabiber

Tüm sebzeleri tencerenin içine alın, su ilave edip pişmeye bırakın. Sebzeler yumuşadığında blender’dan geçirin. Baharatları ilave edin.

Yoğurtlu brokoli



• Brokoli, limon suyu ve 1 tatlı kaşığı ve 2 diş sarımsağı ezip tavada çevirelim



• Üzerine 4 kaşık yoğurt ekleyerek tüketelim.

Nohutlu salata



5 kaşık nohutu haşlayın üzerine roka, maydanoz, pancar, kırmızı biber, 2 tam ceviz ve baharatlar (kırmızı biber, karabiber, nane, kekik) ekleyelim en son 2 diş sarımsak ile karıştırıp tüketebiliriz.

Avakadolu wasa

Malzemeler:



• 2 dilim wasa

• 1/2 adet avokado

• 1 adet domates

• 5-6 dal maydanoz

• Zeytinyağı

• 1 yemek kaşığı limon suyu



Wasa dışındaki malzemeleri ezerek karıştırıp wasa’nın üzerine sürerek tüketebiliriz.



Detoks Suyu



• 1 tarçın

• Yarım limon

• Nane

• Roka

• ½ tatlı kaşığı elma sirkesi



Tüm malzemeleri 1 litre suda bekleterek demlenmesini sağlayalım.