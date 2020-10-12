Yağ yakımını hızlandıran detoks
Yazın aldığımız kilolar ve sağlıksız yaşam tarzımız metabolizma hızımızı düşürmektedir. Kış ayına girerken toksinlerden arınmak ve metabolizmayı hızlandırmak mümkün. Ayrıca bu kış için bağışıklığımızı güçlü tutmak zorunda olduğumuzu unutmamalıyız.
Yapacağımız detoks sadece kilo vermemize yardımcı olmayacak aynı zamanda bağışıklığımız için de doping etkisi yaratacak. Peki bu detoksumuz için gerekli besinler neler?
Yoğurt: Bağırsak sağlığı için yararlı bakterilere sahip olan yoğurt bağışıklığımızı destekleyerek enfeksiyonlara karşı daha dirençli olmamızı sağlamaktadır. Aynı zamanda yağ yakımını da hızlandırarak detoks etkisi de oluşturmaktadır.
Avokado: L-Carnitine yönünden zengin olan avokado, yağ yakımını hızlandırmakta ve aynı zamanda kan dolaşımını artırmaktadır.
Ananas: C vitamini yönünden zengin olan ananas hem bağışıklık sistemini güçlendirir hem de yağ yakımını hızlandırır. Bu yüzden detokslar için vazgeçilmez meyvelerden biridir.
Zerdeçal: Zerdeçaldan elde edilen ekstratın etken maddesi olan curcumin’in güçlü bir antioksidan, yağ azaltıcı, bağışıklık güçlendiricidir. Bu yüzden Covid-19´la savaştığımız bu dönemde zerdeçalı hayatımıza dahil etmek bizleri daha dirençli hale getirir.
Sarımsak: Yapısında bulunan aktif maddeler bağışıklık sistemini güçlendirici etkiye sahiptir ve doğal antibiyotik olarak kabul edilir. Aynı zamanda içeriğindeki antioksidanlar sayesinde, zararlı maddelerin vücutta birikimini engelleyerek, detoks etkisi yaratmaktadır.
Limon: C vitamini bakımından zengin limon, vücuttaki yağın metabolize edilmesinde rol oynar. Aynı zamanda doğal bir bağışıklık güçlendiricidir.
Badem: İçeriğindeki esansiyel yağlar sayesinde metabolizma hızlandırıcı görev yapan badem, zengin vitamin ve mineral içeriği ile sağlıklı beslenme programınıza ekleyebileceğiniz bir seçenektir.
Yaban mersini: Özelikle bel bölgesi yağlarından kurtulmak için tercih edilen besinlerden biri olan yaban mersini, aynı zamanda güçlü bir antioksidandır. Bu meyve hem bağışıklık sistemimizi güçlendirir hem de detoks etkisi yaratır.
Pancar: Kanın temizlenmesinde rol alır ve iltihap önleyici etkisi sayesinde detoks etkisi oluşturur.
Kırmızı kapya biber: İçerdiği yüksek antioksidan maddeler ve C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı vücudun dirençli olmasını sağlar.
5 günlük yağ yakıcı detoks
Pazartesi:
Kahvaltı: 1 kâse yoğurt içerisine 2 parmak kalınlığında ananas dilimi ve 1 yemek kaşığı keten tohumu eklenerek hazırlanmış kahvaltı.
Ara öğün: 1 bardak detoks içeceği.
Öğle: 1 kâse sebze çorba +1 kâse yeşillikli salata.
Ara öğün: 1 adet salatalık
Akşam: Peynirli avokadolu wasa
Salı:
Kahvaltı: 1 kâse yoğurt içerisine 2 parmak kalınlığında ananas dilimi ve 1 yemek kaşığı keten tohumu eklenerek hazırlanmış kahvaltı.
Ara öğün: 1 bardak detoks içeceği.
Öğle: 1 el büyüklüğünde ızgara-fırın veya haşlama hindi veya balık + söğüş sebze.
Ara öğün: 1 adet armut.
Akşam: Nohutlu salata +1 bardak maden suyu
Çarşamba:
Kahvaltı: Peynirli avokadolu wasa.
Ara öğün: 1 bardak detoks içeceği.
Öğle: 1 kâse pancarlı yoğurt (sarımsaklı)
Ara öğün: 1 salatalık
Akşam: 1 kâse sebze çorba+1 kâse yoğurt+ 1 çay kaşığı zerdeçal
Perşembe:
Kahvaltı: 1 bardak yeşil çay + 10 badem + 1 armut.
Ara öğün: 1 bardak detoks içeceği.
Öğle: 1 el büyüklüğünde ızgara-fırın veya haşlama hindi veya balık + söğüş sebze.
Ara öğün: 1 adet armut.
Akşam: 2 adet haşlanmış yumurta + söğüş sebze
Cuma:
Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta + söğüş sebze.
Ara öğün: 1 bardak detoks içeceği.
Öğle: 1 kâse yoğurt + 2 dilim ananas+ 1 yemek kaşığı keten tohumu.
Ara öğün: 1 adet armut.
Akşam: Yoğurtlu brokoli.
Tarifler:
Sebzeli çorba
Malzemeler:
• 1 demet ıspanak
• 1/3 adet kabak
• 1/2 adet brokoli
• 1 adet orta boy havuç
• 1 adet kırmızı soğan
• 1 diş sarımsak
• 1 çay kaşığı kimyon
• 1 çay kaşığı karabiber
Tüm sebzeleri tencerenin içine alın, su ilave edip pişmeye bırakın. Sebzeler yumuşadığında blender’dan geçirin. Baharatları ilave edin.
Yoğurtlu brokoli
• Brokoli, limon suyu ve 1 tatlı kaşığı ve 2 diş sarımsağı ezip tavada çevirelim
• Üzerine 4 kaşık yoğurt ekleyerek tüketelim.
Nohutlu salata
5 kaşık nohutu haşlayın üzerine roka, maydanoz, pancar, kırmızı biber, 2 tam ceviz ve baharatlar (kırmızı biber, karabiber, nane, kekik) ekleyelim en son 2 diş sarımsak ile karıştırıp tüketebiliriz.
Avakadolu wasa
Malzemeler:
• 2 dilim wasa
• 1/2 adet avokado
• 1 adet domates
• 5-6 dal maydanoz
• Zeytinyağı
• 1 yemek kaşığı limon suyu
Wasa dışındaki malzemeleri ezerek karıştırıp wasa’nın üzerine sürerek tüketebiliriz.
Detoks Suyu
• 1 tarçın
• Yarım limon
• Nane
• Roka
• ½ tatlı kaşığı elma sirkesi
Tüm malzemeleri 1 litre suda bekleterek demlenmesini sağlayalım.