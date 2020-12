Emziren annelere, anne sütünü artırmak için öneriler

Her canlının sütünün kendisine ve bebeğine özel olması anne sütünü yavrusu için benzersiz bir besin yapmaktadır. Doğumdan itibaren bebek büyüdükçe anne sütünün bileşimi bebeğin sindirim sistemine uygun olarak farklılık göstermektedir. İlk günlerde salgılanan kolostrum, yeni dünyaya adapte olmaya çalışan bebek için olağanüstü özelliklere sahiptir.

Sütünüzün artmasını istiyor ve sütümü nasıl artırırım diyorsanız, yazımızın devamını dikkatlice okuyunuz.

1. Bol su için: Anne sütünün besleyiciliğini ve miktarını artıran en önemli unsur, annenin su tüketimidir. Mevsime göre günde en az 2-3 litre sıvı tüketmeli ve her emzirme sonrası en az kaybettiğiniz sıvı kadar su içmelisiniz. 1. Bol su için: Anne sütünün besleyiciliğini ve miktarını artıran en önemli unsur, annenin su tüketimidir. Mevsime göre günde en az 2-3 litre sıvı tüketmeli ve her emzirme sonrası en az kaybettiğiniz sıvı kadar su içmelisiniz.

2. Bol protein tüketin: Et, balık, yumurta gibi hayvansal proteinler ile ıspanak, brokoli, taze fasulye, kuru fasulye, yeşil mercimek gibi bitkisel proteinleri düzenli ve dengeli şekilde tüketin. Proteinler hem süt miktarını ve kalitesini artırır hem de annenin daha dinç olmasını sağlar.



3. Yediğiniz meyveler mevsim meyveleri olmalı: Mevsimi olmayan meyvelerde hormon, antibiyotik, tarım ilacı gibi kimyasal maddeler bolca bulunur. Anneye ve anne sütü yoluyla bebeğe zararlı olmasının yanı sıra, bu meyvelerin anne sütünü artırıcı etkileri yoktur.



4. Yeşil yapraklı sebzeler: Roka, semizotu, maydanoz ve ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler anne sütünü belirgin olarak artırmakla kalmaz, annenin kan dolaşımını düzenler ve bağışıklık sistemini güçlendirir.



5. Kalsiyum içeren yiyecekleri tüketin: Kalsiyum, kemik ve diş sağlığının korunması, sinir sistemi ve kasların daha sağlıklı bir şekilde görev yapması açısından son derece önemlidir. Peynir, yoğurt, kefir ve süt, kalsiyum yönünden çok zengindir. Tüm öğünlerinizde süt ürünlerini tüketin, ancak süt içme konusunda fazla cömert olmayın. Sütün içinde yer alan kalsiyumun biyoyararlanımı peynir, ev yapımı yoğurt ve kefire göre daha azdır. Unutmayınız ki, yeşil yapraklı sebzeler, badem, susam ve kekik gibi baharatlar da bol kalsiyum içeren besinler arasındadır.



6. Besin değeri yüksek gıdaları öğünlerinize ekleyin: Arpa, siyah susam, kimyon, fesleğen, dereotu, sarımsak, yulaf ezmesi, zeytinyağı, rezene, keten tohumu yağı, susam yağı gibi gıdalar sütünüzü artıran ve sizin yorgunluğunuzu gideren, moral, motivasyon ve enerjinizi yükselten gıdalardır.



7. Beta karoten içeren yiyecekler tüketin: Balkabağı, havuç, kayısı, kavun gibi turuncu renkli sebze ve meyveler beta karoten açısından zengindir ve vücutta A vitaminine dönüşür. Anne sütünün miktarını ve kalitesini artırır, sizin ve bebeğinizin bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli bir rol oynar.



8. Besin dengesi: Tüm besin gruplarını dengeli ve orantılı bir şekilde tüketmeye özen göstermelisiniz.



9. Fırsat buldukça dinlenin: Yorgunluk ve stres sütünüzün azalmasına neden olur. Efor sonrası kaslarda ve kanda laktik asid artar, hızlıca süte geçerek anne sütünün hem azalmasına hem de tadının bozulmasına neden olur. İyi bir uyku, süt miktarını artıran en önemli etkenlerden biridir. Her ne kadar bu dönemde bebeğinizle ve ev işleri ile meşgulken dinlenmeniz çok zor olsa da bebeğiniz uyuduğunda, gün içinde fırsat buldukça dinlenmeniz anne sütünün artması için etkili olacaktır.



10. Doğru emzirme pozisyonu: Sizin ve bebeğinizin en rahat ettiği pozisyonda bebeğinizi emzirin ve asla aceleye getirmeyin. Bu sayede süt miktarınız olumlu yönde etkilenir.



11. Emzirirken memenizi doğru kavrayın: Süt gelsin diye memeye makas hareketi yapmak süt kanallarınızın tıkanmasına yol açabilir. Memenizi alttan ve üstten yanda C harfi oluşacak şekilde hafifçe sıkarak emzirmelisiniz.



12. Memenizde kalan süt miktarına çok dikkat edin: Gergin ve tam boşalmamış memede süt yapımı yavaşlar ya da durabilir. Bu nedenle bir memedeki sütün tamamına yakını boşalmadan diğer memeye geçilmemelidir. Hatta zorunlu hallerde yeni süt yapımının artması için kalan süt sağılarak boşaltılabilir.



13. Gece her fırsatta bebeğinizi emzirin: Gece boyunca düzenli emzirmek süt oluşumunu arttırır. Eğer bebeğiniz uyanmıyorsa sütünüzü sağıp saklamak da yararlanabileceğiniz bir çözümdür.



14. Şekerli yiyecek, içecek ve tatlılardan uzak durun: Bunların süt oluşumuna hiçbir katkısı olmadığı gibi gereksiz kalori ve kilo almanıza neden olur. Tatlı ihtiyacınızı sütlü tatlılar ve meyveler ile sağlayabilirsiniz.



15. Asla diyet yapmayın: Gebelik döneminde aldığınız kiloları doğum sonrası hızlıca verme telaşına girmeyin. Tam tersine kendiniz ve bebeğiniz için doğru ve kaliteli beslenin. Yeterli ve bol çeşitli beslenmek anne sütü miktarını arttıracağı gibi, fazla kilolarınızı zamanla kaybetmeniz konusunda da size yardımcı olacaktır.16. Kesinlikle uzak durun: Emzirme döneminde asla sigara ve alkol tüketmeyin, kafeinli ve gazlı içeceklerden uzak durun. Bunun yerine anne sütünü artıran sağlıklı içeceklere yönelebilirsiniz. Doğal bitki çaylarını tüketebilirsiniz.