Stresten uzak olmalı, sağlıklı beslenmeliler... İşte anne sütünü arttıran besinler

Anne dinlenme ve uykusuna çok dikkat etmelidir. Mocan, doğumdan sonra yorgun gözüken annelere de bir öneride bulundu. Haftada bir gece sütünü sağmalı ve bebeği doyurma işini babaya bırakmalıdır. O değerli zamanı da kendini dinlendirmek için harcamalıdır. Anneler diyetlerine dikkat etmeli ve koyu yeşil yapraklı yiyeceklere ağırlık vermelidir. Bu dönemde balık, kuru kayısı ve incir, ceviz, badem gibi besinlere ağırlık verilmelidir.