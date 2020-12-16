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Hürriyet
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Hamilelikte Beslenme
Haber Giriş: 16 Aralık 2020 - 12:53 | 

Stresten uzak olmalı, sağlıklı beslenmeliler... İşte anne sütünü arttıran besinler

Gebelik sırasında yediklerine ve içtiklerine dikkat etmesi gereken anne adayları, bebek doğduktan sonra sütlerinin azalmasından yakınıyorlar. Peki anne sütünü arttırmak için hangi besinle tüketilmelidir? İşte cevabı...

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Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Hilal Mocan, annelerin sütlerini nasıl arttırabilecekleri konusunda gerekli bilgiler verdi. Annelerin stresten uzak olması sütün artmasında etkili olduğu gibi, annenin yedikleri ve içtikleri de sütü etkilediğini belirtti. Anne sütünü arttırabilecek besinleri Hilal Mocan anlattı.Fotoğraf: iStock

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Anne sütü bazı bebeklerde azalabiliyor. Bu durumda da anneler panikliyor. Panikleyen anneleri rahatlatmak için bebeği tartıya çağırdıklarını söyleyen Hilal Mocan, bebeği tartıp alması gereken kiloyu alıp almadığına baktıklarını söyledi.

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Eğer bebek alması gereken kilo tamamlayamıyorsa anneden sütünü sağılması isteniyor. Bu anne sütünün ne kadar geldiğini anlamak için yapılıyor.

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Eğer süt bebek için yetersizse ilk aşama anne sütünü arttırmak için alınan tedbirler oluyor. Peki anne sütü nasıl arttırılır?

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Mocan, anne sütünün artması için hamilelik zamanında annenin sağlıklı beslenmesi ve stresten uzak kalması gerektiğini söyledi. Bebek doğduktan sonra ise sütü arttırmak için ilk koşul annenin mutlu olmasıdır. Anneye mümkün olduğunda manevi destek verilmeli ve motive edilmelidir.

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Bu dönemde anne çok duygusal olur. Doğumdan sonra ‘doğum sonu depresyonu’ sebebiyle annelerin ruhsal durumu negatife geçebiliyor. Bu sebeple psikolojik destek çok önemlidir. İkinci en önemli aşama ise annelerin beslenmelerine dikkat etmesidir. Anne her emzirmeden sonra bir bardak su içmelidir. Emziren annenin günde içmesi gereken su miktarı yaklaşık 3 litredir. Anne sütünün yüzde 85’i sudur.

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Anne dinlenme ve uykusuna çok dikkat etmelidir. Mocan, doğumdan sonra yorgun gözüken annelere de bir öneride bulundu. Haftada bir gece sütünü sağmalı ve bebeği doyurma işini babaya bırakmalıdır. O değerli zamanı da kendini dinlendirmek için harcamalıdır. Anneler diyetlerine dikkat etmeli ve koyu yeşil yapraklı yiyeceklere ağırlık vermelidir. Bu dönemde balık, kuru kayısı ve incir, ceviz, badem gibi besinlere ağırlık verilmelidir.

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İçecek olarak ise rezene ve çemen otu çayı önerilir. Ancak çemen otu vücutta koku yapabilir. Tıpkı rezene gibi çemen otunu da demleyerek tüketebilirsiniz.

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Susam, ısırgan otu ve yulafta sütü en çok arttıranlar arasında yer alıyor. Kuru ısırgan otunu toz haline getirip 1 bardak suya 1 tatlı kaşığı ekleyip demleyebilirsiniz. Dere otu, kara lahana, ıspanak gibi yeşil sebzeler de süt arttırma konusunda oldukça etkilidir. Eğer annenin hazım problemi yoksa 2 bardak süt içebilir.

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