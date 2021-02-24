Diyetteyken değişmesi gereken bazı fikirler

Bu yüzden de bazı kelime algılarımızın değişmesi gerekiyor. Kısaca örneklendirmek istiyorum.



-Senin nasıl göründüğün bir başkasının yorumuyla anlam kazanmayacak.

-Senin nasıl göründüğün kimseyi ilgilendirmiyor.

-Her zaman iyi beslenip beslenmediğin kilondan anlaşılmıyor, anlaşılmayacak da.

-Herkes zayıfladığında daha sağlıklı olmuyor, olmayacak!

-Kilon değiştiğinde etrafında en fazla 5 kişi bunu fark edebilir, umursayabilir. Geri kalanına takılmamalısın.

-Etrafında başarısızlığınla mutlu olacak insanlar olabilir. Sana ‘’Yapamayacaksın!’’ dediklerinde umursama.

-“X gıdası diyette olmaz, aa sen bunu mu yiyorsun?” diye yorum yapanları umursamalısın.

-“Ben bu diyetleri biliyorum ya” ya da ‘’Bu diyet şu olmadan olmaz!’’ diyenler beslenmenin bilimsel gerçeklik taşıdığının farkında değiller.

-Diyet ‘’aç kalmak’’ demek değildir. Aç kaldığı(n) için doğru yolda olduğunu sanma.

-Diyetisyenlerin zayıf olma zorunluluğu da yok. İşin bilimsel kısmından sorumluyuz sadece.

-Mucize besin yok. Zayıflatan kür/ilaç/ot/bitki/kökü/sapı/çöpü/çayı olmaz. Beslenme bir bütündür. Bu önerilere kulak kabartmayın.

-Diyetisyenlerin sihirli değnekleri de yok. Aldığınız kiloları ne kadar sürede aldıysanız, vermeniz de bir o kadar zaman alabilir.

-Ne kadar sürede verdiğin tamamen kişisel, sana bağlı, bir başkasıyla kıyaslamamalısın.

-Başarı dediğin şey verdiğin kiloda değil, elde ettiğini korumanda. Bunun içinde beslenme alışkanlığı kazanmak zorundasın.

-“Ben kendime engel olamıyorum” diyen biri için çözüm bir başkasında değil sadece sende!

-Tüm yolculuk tamamen seni ilgilendiriyor, lütfen başkalarının senin diyetine ya da kilona karışmasına izin verme.