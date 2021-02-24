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GeriGülçin Işık Diyetteyken değişmesi gereken bazı fikirler
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Haberler>Yazarlar>Gülçin Işık>Diyetteyken değişmesi gereken bazı fikirler
Yazarlar
Fotoğraf: iStock
24.02.2021 - 13:10 |  Son Güncelleme:

Diyetteyken değişmesi gereken bazı fikirler

Gülçin Işık
Gülçin Işık
Diyetisyen
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Gülçin Işık
Gülçin Işık
dyt-gulcin@hotmail.com
Diyetteyken değişmesi gereken bazı fikirler
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Fiziksel şiddetin ötesinde artık biliyoruz ki aşağılayıcı sözler söylemek, isimler takmak, sürekli eleştirmek, sindirme veya baskı uygulamak amaçlı kullanılan dil de bir çeşit şiddetin belirtisi durumunda… Özellikle de kadınlara bedenleri üzerinden uygulanan kilo baskısı şeklinde bir çeşit şiddet algısının artık değişmesi gerektiğini düşünüyorum.

Bu yüzden de bazı kelime algılarımızın değişmesi gerekiyor. Kısaca örneklendirmek istiyorum.

-Senin nasıl göründüğün bir başkasının yorumuyla anlam kazanmayacak.

-Senin nasıl göründüğün kimseyi ilgilendirmiyor.

-Her zaman iyi beslenip beslenmediğin kilondan anlaşılmıyor, anlaşılmayacak da.

-Herkes zayıfladığında daha sağlıklı olmuyor, olmayacak!

-Kilon değiştiğinde etrafında en fazla 5 kişi bunu fark edebilir, umursayabilir. Geri kalanına takılmamalısın.

-Etrafında başarısızlığınla mutlu olacak insanlar olabilir. Sana ‘’Yapamayacaksın!’’ dediklerinde umursama.

-“X gıdası diyette olmaz, aa sen bunu mu yiyorsun?” diye yorum yapanları umursamalısın.

-“Ben bu diyetleri biliyorum ya” ya da ‘’Bu diyet şu olmadan olmaz!’’ diyenler beslenmenin bilimsel gerçeklik taşıdığının farkında değiller.

-Diyet ‘’aç kalmak’’ demek değildir. Aç kaldığı(n) için doğru yolda olduğunu sanma.

-Diyetisyenlerin zayıf olma zorunluluğu da yok. İşin bilimsel kısmından sorumluyuz sadece.

-Mucize besin yok. Zayıflatan kür/ilaç/ot/bitki/kökü/sapı/çöpü/çayı olmaz. Beslenme bir bütündür. Bu önerilere kulak kabartmayın.

-Diyetisyenlerin sihirli değnekleri de yok. Aldığınız kiloları ne kadar sürede aldıysanız, vermeniz de bir o kadar zaman alabilir.

-Ne kadar sürede verdiğin tamamen kişisel, sana bağlı, bir başkasıyla kıyaslamamalısın.

-Başarı dediğin şey verdiğin kiloda değil, elde ettiğini korumanda. Bunun içinde beslenme alışkanlığı kazanmak zorundasın.

-“Ben kendime engel olamıyorum” diyen biri için çözüm bir başkasında değil sadece sende!

-Tüm yolculuk tamamen seni ilgilendiriyor, lütfen başkalarının senin diyetine ya da kilona karışmasına izin verme.

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Gülçin Işık
Gülçin Işık
Diyetisyen
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