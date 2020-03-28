Yavuz İsminin Anlamı Nedir? Yavuz Ne Demek?

Yavuz ismi güçlü ve yaman birey anlamına gelmektedir.

Yavuz İsminin Anlamı

Yavuz isminin birçok anlamı mevcuttur. Güçlü, yaman anlamına gelmektedir. Bunların yanı sıra sözlükte kötü ve fena anlamına da geldiği göze çarpmaktadır. Yavuz isminin Osmanlı devletinin 9. padişahının ismi olması sebebiyle de tercih edilmektedir. Erkek çocuklar için ideal isimlerden biri olan yavuz ismi güçlü karaktere sahiptir.

Bu isme sahip kişilerin en büyük ortak özelliği iradeli, disiplinli ve çalışkan bireyler olmasıdır. Seçilen isimlerin çocukların gelişimi ve karakteri üzerinde çok büyük etkisi olduğu araştırmalar ile kanıtlanmıştır.

Yavuz ismi Kuran'da geçmeyen bir isimdir. Anne ve babaların çocuklarına bu ismi vermesi ile ilgili herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Caiz bir isim olup olmadığı da sıklıkla sorulan sorular arasındadır. Yavuz ismi Türkçe kökenli olan bir isimdir.

Yavuz İsminin Özellikleri

Anlamının güzelliği sebebiyle tavsiye edilen erkek isimleri arasında yer almaktadır. Numeroloji sayısı 110'dur. Kader sayısı ise 5 olarak belirlenmiştir. Yanında ikinci bir isim kullanılabileceği gibi yalın olarak da kullanılmaktadır. Güçlü karakteri ile dikkat çeken yavuz ismine sahip bireylerin hayatta yüksek başarılar elde ettiği de dikkat çekici bir özelliktir.