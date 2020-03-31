Çocuk odaları Feng Shui’ye göre nasıl düzenlenmeli?

Evrende her şey canlı cansız fark etmeksizin bir enerji ve titreşim halindedir. Mekanlarımız, bedenlerimiz, organlarımız, tüm eşyalarımız… Feng Shui insan, mekan ve zaman faktörünü bir arada kullanıp doğanın bu enerjisini, beş element dengesi ile mekanlarımızı daha kaliteli ve bereketli bir hale getirmeye yarayan doğanın bize sunduğu bir güçtür.

Peki, çocuklarımızın odalarını yerleştirirken Feng Shui’ye göre neleri doğru neleri yanlış yapıyoruz? Gelin hep birlikte bakalım…

Feng Shui’ye göre oda konumu

Feng Shui’de yin ve yang kavramları vardır. Yin sakin alanları, yang ise hareketli alanları temsil eder. Feng Shui’de en ideal yerleşime göre; yang alanların evin giriş alanlarında, yin alanların ise yang alanlardan uzakta konumlanması gerekir. Aynı zamanda iyi bir uyku alanı olması için evin Feng Shui uçan yıldızlar haritasına göre mutlaka iyi bir yin alanda konumlanmış olması gerekir.

Feng Shui’ye göre odada kullanılacak renkler

Renkler Feng Shui’de en önemli konudur. Her rengin temsil ettiği bir element bulunur. Feng Shui’de her şey 5 element dengesine göre kuruludur: Ateş, toprak, metal, su ve ağaç. Bu beş element arasında yapıcı ve yıkıcı bir döngü bulunur. Bir alanda renk seçimi yapıyorsak mutlaka mekanın analizini yapmalı ve beş element dengesine göre karar vermeliyiz. Örneğin kırmızı ve pembe tonları kullandığımız bir kız odasında, beş kaza bela yıldızı ya da hastalık yıldızı var ise farkında olmadan kırmızı tonları ile onun etkisini daha da arttırmış oluruz. Buna göre seçim yapma şansımız yoksa uyku alanının olduğu alanlarda daha pastel ve yumuşak tonları, oyun alanlarının olduğu alanlarda ise daha enerjik tonları tercih edebiliriz.

Doğru bir uyku alanı için form ekolüne göre nelere dikkat etmeliyiz?

Yatak direkt kapının karşısında olmamalıdır. Kapıdan direkt gelen enerji uykuyu böler ve ertesi gün çocuğumuzun enerjisinin düşük olmasına neden olur.

Yatak başı mutlaka duvara dayalı olmalıdır.

Yatak başının arkasındaki duvar, tuvalet ya da banyo duvarı olmamalıdır.

Kiriş altında uyumak sağlık problemlerine yol açabilir. Bu nedenle yatak kiriş altında konumlanmamalıdır.

Yatak başının yönü çocuğun kua numarasına göre iyi bir yöne bakmalıdır.

Bazalı yataklar dağınıklık gidermede birebir olabilir ama o dağınıklığın üzerinde uyumak çocuklarımızın kafasında da dağınıklığa yol açabilir. Bazasız kullanma şansımız yoksa en azından yatağın altını düzenli tutmaya özen göstermeliyiz.

Aynalar yatak odaları için pek tercih edilen objeler değildir. Ortamlara yang (hareket) enerjisi katar ve uyku problemlerine yol açabilir.

Çalışma odalarını Feng Shui’ye göre düzenlemek başarı getiriyor

Feng Shui’ye göre düzenlenen çalışma alanlarında, çocuklar daha verimli ve istekli çalışıyor. Bu nedenle;