Sizce bu ayın en iyi anne bebek dostu ürünü hangisi?
Banyo yaptırırken bebeğin gözüne kaçan su ve şampuan sorunu, şurup içirirken döktüğümüz ecel terleri ve daha niceleri... Neyse ki annelerin ebeveynlerin hayatını kolaylaştıran pek çok ürün var. Peki, sizce bu ayın en iyi anne bebek ürünü hangisi?
İlaç emziği
Şurup ve ilaç almayı reddeden inatçı bir çocuğunuz varsa bu emzik ve ilaç kaşığı işinize yarayabilir. Ancak uyarmakta fayda var, bir müddet sonra o emziğin içinde ilaç olduğunu anlayıp onu da almayı reddedecektir. O nedenle farklı türevlerini denemeniz gerekebilir.
El şeklinde yastık
Tabii ki hiçbir el anne-baba eli gibi sıcak ve sakinleştirici etkiye sahip olamaz ama sizin de bebeğiniz elinizi ondan ayırdığınız anda uyanıyorsa bu yastıklar tam size göre. Ayrıca bu yastıkları bebeğinizin düz yatmasını önlemek için de kullanabilirsiniz.
Uçak geliyor kaşığı
Üretim amacı iştahsız çocukları cezbetmek ve yemek yemeyi sevdirmek için üretilmiş olan bu kaşıkla yemek yemek gerçekten çok eğlenceli olabilir.
Bisikletli ya da kaykaylı bebek arabası
Ülkemiz için çok Avrupai kaçabilir belki ama özellikle büyük sitelerin yürüyüş yollarında ya da büyük parklarda ççocuğunuz ile birlikte güzel havaların tadını bu şekilde çıkarabilirsiniz.
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