Yaratıcılığın Kapıları Aralanıyor

Şair, yazar ve fotoğraf sanatçısı Akgün Akova’nın eğitmenliğinde, İstanbul Oyuncak Müzesi’nde altı yıldır devam eden yaratıcılık seminerlerine kayıtlar başladı.

İstanbul Oyuncak Müzesi tarafından katılım sertifikası da verilecek olan katılımcılara Salvador Dali’nin resimlerinin analizinden müzik dinleyerek düş kurmaya; “senaryo ameliyatı” çalışmalarından fotoğrafçıların “ışığın bavulu”nu taşımasına kadar birçok sanat dalına ilişkin yaratıcı çalışmalar bir arada anlatılıyor.

Seminerler her cumartesi saat 10.00- 12.30 arasında olup 3 aylık kurlar şeklindedir.

İstanbul Oyuncak Müzesi

Tel: 0216 359 45 50-51