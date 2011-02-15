Orhan Asena’nın kaleme aldığı polisiye-gerilim türündeki oyun Yalnız Tanrının Eli Titremez, 16 Şubat Çarşamba günü Kadıköy Öykü Sahne’de seyircisiyle buluşuyor.

Erkan Kılıç’ın yönettiği oyunun başkahramanı olan Osman Medeni, şöhreti dillere destan olan emekli bir yargıçtır. Yıllar içerisinde büyük acılar yaşamış ve çocuklarını birer birer kaybetmiştir. Bu durum, onu hayatı boyunca yalnız bırakmayan eşi, Fazilet Hanım’la birlikte, Polenesköy’deki koruluğa yakın evlerine adeta hapseder. Dış dünyaya ait tek bağları, her işlerini gören Mustafa adındaki bir gençtir. Son zamanlarda işlenen seri cinayetler, onları epeyce tedirgin eder ve katilin bulunuşuna dek derin bir koşuşturmaca başlar…

16 Şubat 2011, saat: 20.30’da, Öykü Sahne’de ve 21 Nisan 2011, saat: 20.00'da, Barış Manço Kültür Merkezi'nde sahnelenecek oyunun biletleri, oynandıkları sahneden temin edilebilir. Ayrıca 0554 210 04 89 numaralı telefondan rezervasyon yaptırılabilir.

Oyuncular

Osman Medeni: Sercan Şekerci

Fazilet: Deniz Demir

Umran: Kemal Oruç

Necla: Gizem Bulut

Savcı: İlker Erdoğan

Komiser: Batuhan Kozanoğlu

Mustafa: Erol Güven - Engin Cengiz

Polis: Halil İbrahim Kutlu

Dekor: Ekip Çalışması

Kostüm: Deniz Demir

Işık: Erkan Kılıç

Müzik: Batuhan Kozanoğlu

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