Yalnız Tanrının Eli Titremez!
16 Şubat'ta Öykü Sahne'de!
Orhan Asena’nın kaleme aldığı polisiye-gerilim türündeki oyun Yalnız Tanrının Eli Titremez, 16 Şubat Çarşamba günü Kadıköy Öykü Sahne’de seyircisiyle buluşuyor.
Erkan Kılıç’ın yönettiği oyunun başkahramanı olan Osman Medeni, şöhreti dillere destan olan emekli bir yargıçtır. Yıllar içerisinde büyük acılar yaşamış ve çocuklarını birer birer kaybetmiştir. Bu durum, onu hayatı boyunca yalnız bırakmayan eşi, Fazilet Hanım’la birlikte, Polenesköy’deki koruluğa yakın evlerine adeta hapseder. Dış dünyaya ait tek bağları, her işlerini gören Mustafa adındaki bir gençtir. Son zamanlarda işlenen seri cinayetler, onları epeyce tedirgin eder ve katilin bulunuşuna dek derin bir koşuşturmaca başlar…
16 Şubat 2011, saat: 20.30’da, Öykü Sahne’de ve 21 Nisan 2011, saat: 20.00'da, Barış Manço Kültür Merkezi'nde sahnelenecek oyunun biletleri, oynandıkları sahneden temin edilebilir. Ayrıca 0554 210 04 89 numaralı telefondan rezervasyon yaptırılabilir.
Oyuncular
Osman Medeni: Sercan Şekerci
Fazilet: Deniz Demir
Umran: Kemal Oruç
Necla: Gizem Bulut
Savcı: İlker Erdoğan
Komiser: Batuhan Kozanoğlu
Mustafa: Erol Güven - Engin Cengiz
Polis: Halil İbrahim Kutlu
Dekor: Ekip Çalışması
Kostüm: Deniz Demir
Işık: Erkan Kılıç
Müzik: Batuhan Kozanoğlu
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