Y ile başlayan kız isimleri nelerdir? Y harfiyle başlayan kadın isimlerinin anlamları

Günümüzde yüzlerce isim çeşidi bulunmaktadır. Bu isimlerin her birinin birbirinden farklı bir anlamı ve yine birbirinden farklı özelliği bulunmaktadır.

Y Harfi İle Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?

Y harfi ile başlayan çok sayıda isim bulunmaktadır. Bu isimler ise şu şekilde sıralanmaktadır:

Yade

Yadenur

Yadigâr

Yağan

Yağış

Yağmur

Yakut

Yankı

Yaren

Yaşam

Yaprak

Yaprakgül

Yasa

Yasemin

Yazgı

Yekta

Yaz

Yazel

Yazgülü

Yazmira

Yelda

Yelin

Yeliz

Yeşim

Yezda

Yezdan

Yıldan

Yıldız

Yıldızhan

Yonca

Yosun

Y Harfi İle Başlayan Kız İsimlerinin Anlamları Nelerdir?

Y harfi ile başlayan kız isimlerinin anlamları şu şekilde ifade edilmektedir:

Yade: Anı, hatıra

Yadenur: Kutsal olan ışık

Yadigâr: Hatırlatan, anımsatan kişi ya da şey

Yağan: Gökten dökülmüş olan

Yağış: Yağmur, dolu veya kar gibi doğa olayları

Yağmur: Bir yağış biimi, gökten damlalar şeklinde düşen su

Yakut: Değerli bir taş

Yankı: Yankı, eko, sesin çarparak geri gelmesi

Yaren: Sevgili ya da arkadaş

Yaşam: Hayat, doğumdan başlayarak ölüme kadar geçmekte olan süre

Yaprak: Ağaçların yeşil bölümleri

Yaprakgül: Gülün yaprağı

Yasa: Buyruk, kural, düzen

Yasemin/Yasemen/Yasmin: Zeytingillerden olan beyaz ve sarıçiçekli hoş kokulu olan bir çiçek ya da sarmaşık türünün ismidir.

Yazgı: Kader, alın yazısı,

Yekta: Eşsiz, tek

Yaz: İlkbahardan sonra gelen mevsim

Yazel: Yaz ve el sözcüklerinden türetilmiş olan isim

Yazgülü: Yaz ve gül kelimelerinden türetilmiş olan bir isimdir. Bir diğer anlamı ise, yaz mevsiminde açan gül

Yazmira: Yaz ve Mira sözcüklerinden türetilmiş olan isimdir. Mira aynı zamanda bir yıldız adıdır.

Yelda: Kara ve uzun; yılın en uzun olan gecesi

Yelin: İnek, manda veya koyun gibi hayvan türünün memesinde sütün toplandığı bölümün adıdır.

Yeliz: Aydınlık, güzel, ferah

Yeşim: Değerli olan bir taş

Yezda: Zerdüştlük inancına bakıldığında iyilik tanrısının adıdır.

Yezdan: Zerdüştlerin inancında iyilik tanrısıdır.

Yıldan: Belirli bir yıl ile ilgili olan

Yıldız: Parlak bir gök cismi

Yonca: Bir çeşit çayır bitkisi

Yosun: Çiçeksiz olan bitkilerin, suların üstünde ve dibinde yer alan bir türü

Şeklinde sıralamak mümkündür. Bu isimler birbirinden farklı olan anlamlarına bakılarak kız bebeklerine konulmaktadır.