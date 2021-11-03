Y ile başlayan kız isimleri nelerdir? Y harfiyle başlayan kadın isimlerinin anlamları
İsimler, kişilerin benliğini ortaya çıkaran en önemli yapılardan bir tanesidir. Bu nedenle isimlerin doğru bir şekilde seçilmesi büyük bir önem arz etmektedir. Y harfi ile başlayan kız isimlerinin hangileri olduğu sık sık merak edilmektedir. Sizin için Y harfi ile başlayan kız isimlerini ve anlamlarını derledik.
Günümüzde yüzlerce isim çeşidi bulunmaktadır. Bu isimlerin her birinin birbirinden farklı bir anlamı ve yine birbirinden farklı özelliği bulunmaktadır.
Y Harfi İle Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?
Y harfi ile başlayan çok sayıda isim bulunmaktadır. Bu isimler ise şu şekilde sıralanmaktadır:
Yade
Yadenur
Yadigâr
Yağan
Yağış
Yağmur
Yakut
Yankı
Yaren
Yaşam
Yaprak
Yaprakgül
Yasa
Yasemin
Yazgı
Yekta
Yaz
Yazel
Yazgülü
Yazmira
Yelda
Yelin
Yeliz
Yeşim
Yezda
Yezdan
Yıldan
Yıldız
Yıldızhan
Yonca
Yosun
Y Harfi İle Başlayan Kız İsimlerinin Anlamları Nelerdir?
Y harfi ile başlayan kız isimlerinin anlamları şu şekilde ifade edilmektedir:
Yade: Anı, hatıra
Yadenur: Kutsal olan ışık
Yadigâr: Hatırlatan, anımsatan kişi ya da şey
Yağan: Gökten dökülmüş olan
Yağış: Yağmur, dolu veya kar gibi doğa olayları
Yağmur: Bir yağış biimi, gökten damlalar şeklinde düşen su
Yakut: Değerli bir taş
Yankı: Yankı, eko, sesin çarparak geri gelmesi
Yaren: Sevgili ya da arkadaş
Yaşam: Hayat, doğumdan başlayarak ölüme kadar geçmekte olan süre
Yaprak: Ağaçların yeşil bölümleri
Yaprakgül: Gülün yaprağı
Yasa: Buyruk, kural, düzen
Yasemin/Yasemen/Yasmin: Zeytingillerden olan beyaz ve sarıçiçekli hoş kokulu olan bir çiçek ya da sarmaşık türünün ismidir.
Yazgı: Kader, alın yazısı,
Yekta: Eşsiz, tek
Yaz: İlkbahardan sonra gelen mevsim
Yazel: Yaz ve el sözcüklerinden türetilmiş olan isim
Yazgülü: Yaz ve gül kelimelerinden türetilmiş olan bir isimdir. Bir diğer anlamı ise, yaz mevsiminde açan gül
Yazmira: Yaz ve Mira sözcüklerinden türetilmiş olan isimdir. Mira aynı zamanda bir yıldız adıdır.
Yelda: Kara ve uzun; yılın en uzun olan gecesi
Yelin: İnek, manda veya koyun gibi hayvan türünün memesinde sütün toplandığı bölümün adıdır.
Yeliz: Aydınlık, güzel, ferah
Yeşim: Değerli olan bir taş
Yezda: Zerdüştlük inancına bakıldığında iyilik tanrısının adıdır.
Yezdan: Zerdüştlerin inancında iyilik tanrısıdır.
Yıldan: Belirli bir yıl ile ilgili olan
Yıldız: Parlak bir gök cismi
Yonca: Bir çeşit çayır bitkisi
Yosun: Çiçeksiz olan bitkilerin, suların üstünde ve dibinde yer alan bir türü
Şeklinde sıralamak mümkündür. Bu isimler birbirinden farklı olan anlamlarına bakılarak kız bebeklerine konulmaktadır.