Wings TTF Open Tenis Turnuvası Başlıyor!

Wings’in ana sponsorluğunda 2-12 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Türkiye Tenis Federasyonu Open Tenis Turnuvası heyecanı başlıyor!

Her yıl merakla beklenen Wings TTF Open Tenis Turnuvası, 2 Temmuz Cumartesi günü, Wings’in ana sponsorluğunda, Hillside City Club-Etiler’de başlıyor! Dereceye girecek sporcuların sürpriz hediyeler kazanacağı Wings TTF Open Tenis Turnuvası’na katılmak için 30 Haziran Perşembe günü saat 17:00’a kadar Hillside City Club-Etiler’den başvuru yapabilirsiniz. Turnuvada katılımcılar 15 kategoride yarışacaklar. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 550 tenisçinin katıldığı, Türkiye Şampiyonası’nın önemli ayaklarından biri olan Wings TTF Open Tenis Turnuvası’na Hillside City Club üyelerinin yanı sıra, üye olmayan Hillside misafirleri de katılabiliyor. 10 gün sürecek bu heyecanlı turnuvanın finali ve ödül töreni ise 12 Temmuz Salı günü yine Hillside City Club-Etiler’de gerçekleştirilecek.

Wings TTF Open Tenis Turnuvası’nın kategorileri ise şöyle sıralanıyor:

Tek Kadınlar: 35+, 40+, Yeni başlayan kadınlar

Tek Erkekler: 18+, 35+, 45+, 55+, 60+, Yeni başlayan erkekler

Çift Kadınlar: 35+

Çift Erkekler : 18+, 35+, 45+

Karışık Çiftler: 18+, 35+

Wings TTF Open Tenis Turnuvası’na katılmak için, 30 Haziran Perşembe günü saat 17:00’a kadar Hillside City Club-Etiler’e başvuru yapabilirsiniz.

Hillside City Club-Etiler:

Tel: (0212) 352 23 33