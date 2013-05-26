Wings’in ana sponsorluğunda, Hillside City Club-Etiler’de gerçekleştirilecek olan Türkiye Tenis Federasyonu Open Tenis Turnuvası heyecanı, 30 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında yaşanacak. Wings TTF Open Tenis Turnuvası’na katılmak için, 29 Mayıs Çarşamba günü saat 17:00’a kadar Hillside City Club-Etiler’e başvuru yapılabilecek.

Her yıl merakla beklenen Wings TTF Open Tenis Turnuvası, 30 Mayıs Perşembe günü, Wings’in ana sponsorluğunda ve TAV’ın co-sponsorluğunda, Hillside City Club-Etiler’de başlayacak. Dereceye girecek sporcuların çok cazip hediyeler kazanacağı Wings TTF Open Tenis Turnuvası’na katılmak için 29 Mayıs Çarşamba günü saat 17:00’a kadar Hillside City Club-Etiler’den başvuru yapılabilecek. 30 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan Wings TTF Open Tenis Turnuvası’nda katılımcılar 15 kategoride yarışacaklar. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 500 sporcunun katıldığı, Türkiye Şampiyonası’nın önemli ayaklarından biri olan Wings TTF Open Tenis Turnuvası’na Hillside City Club üyelerinin yanı sıra, üye olmayan Hillside misafirleri de katılabiliyor.

Turnuvada dereceye giren sporcuları, Wings, TAV, ISOM, Puma, Powerade’den sürpriz hediyeler bekliyor. Bu heyecanlı turnuvanın finali ve ödül töreni ise 10 Haziran Pazartesi günü yine Hillside City Club-Etiler’de gerçekleştirilecek.

Wings TTF Open Tenis Turnuvası’nın kategorileri ise şöyle sıralanıyor:

Tek Kadınlar: 35+, 45+, Yeni başlayan kadınlar

Tek Erkekler: 25+, 35+, 45+, 55+, 65+, Yeni başlayan erkekler

Çift Kadınlar: 35+

Çift Erkekler : 25+, 35+, 45+

Karışık Çiftler: 35+, 45+

Yer: Hillside City Club-Etiler

Adres: Tepecik Yolu, Alkent Sitesi, Etiler

Tel: (0212) 352 23 33

www.hillsidecityclub.com