Wilma Elles’in ikizleri büyüdü
Ünlü oyuncu çocuklarının en son halini sosyal medyadan paylaştı.
Kerem Göğüş ile mutlu bir evlilikleri olan ve bu birliktelikten ikiz bebekleri olan Elles hem çocuklarına hem de ailesine çok düşkün. Güzel oyuncu sık sık anne ve babasıyla olan karelerini paylaşıyor. Wilma Elles, en son annesinin kucağında çekilen bebeklerinin fotoğrafını paylaştı. Bu karelerde ikizlerin oldukça büyüdüğü gözlerden kaçmadı.
Wilma Elles'in annesi Veronika Elles ve oğlu Milat
Wilma Elles'in annesi Veronika Elles ve kızı Melodi
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