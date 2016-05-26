MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Yaşam Haberleri Etkinlikler Haberleri Wilma Elles’in ikizleri büyüdü
GeriEtkinlikler Wilma Elles’in ikizleri büyüdü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Etkinlikler
Son Güncelleme:

Wilma Elles’in ikizleri büyüdü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Wilma Elles’in ikizleri büyüdü
Abone Olgoogle-news

Ünlü oyuncu çocuklarının en son halini sosyal medyadan paylaştı.

Kerem Göğüş ile mutlu bir evlilikleri olan ve bu birliktelikten ikiz bebekleri olan Elles hem çocuklarına hem de ailesine çok düşkün. Güzel oyuncu sık sık anne ve babasıyla olan karelerini paylaşıyor. Wilma Elles, en son annesinin kucağında çekilen bebeklerinin fotoğrafını paylaştı. Bu karelerde ikizlerin oldukça büyüdüğü gözlerden kaçmadı.

Wilma Elles’in ikizleri büyüdü

Wilma Elles'in annesi Veronika Elles ve oğlu Milat

Wilma Elles’in ikizleri büyüdü

Wilma Elles'in annesi Veronika Elles ve kızı Melodi

[fotogaleri=1336]

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle