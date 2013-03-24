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Voltajı yüksek festival: Hi-Voltage

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Voltajı yüksek festival: Hi-Voltage
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Festival, yeni konser mekanı Sarıyer Life Park'ta gerçekleşecek.

Geçtiğimiz sene Megadeth ve Trivium gibi 2 dev grubu ülkemizde ağırlayan festival bu sene de boş durmuyor! Festival bu yıl da müzikseverlerin karşısına Slayer ve Cradle Of Filth olmak üzere 2 dev isimle çıkmaya hazırlanıyor.

Charm Music organizasyonu ile 29 Haziran Cumartesi günü, yeni konser mekanı Sarıyer Life Park'ta gerçekleşecek. Bay Area'nın 4 thrash devinden biri olan Slayer ve genç dönem Gothic / Black Metalinin sansasyonel grubu Cradle of Filth, Sarıyer Life Park'ı sallamaya geliyor.

www.biletix.com

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