Veyasin’in “Sahne Benim” girişimi, yeni rap yıldızını halkın seçeceği online yarışmaya dönüyor!
Rap müzik alanında üreten ve üretmek isteyen yeteneklerin kendini gösterebilmesine olanak sağlamak için Türk müzik yapımcısı ve müzisyen VEYasin tarafından Twitch’de başlatılan müzik girişimi “Sahne Benim” halkın yeni Rap yıldızını seçeceği online müzik yarışmasına dönüşüyor. Yarışmanın tüm detayları VEYasin’in 16 Ocak akşamı saat 21.00’de Twitch kanalından yapacağı yayınla açıklanacak.
Prodüktör ve müzisyen VEYasin’in geçtiğimiz aydan bu yana her hafta gerçekleşen Twitch kanalında yaptığı yayınlara gösterilen yoğun ilgi; projenin büyüyerek rap müziğin yeni yıldızının seçileceği bir yarışmaya evrilmesine sebep oldu.
VEYasin’in www.sahnebenim.com'a yüklediği beat’i katılımcılarla paylaştığı ve katılımcıların üzerine kendi şarkılarını yazarak geri yüklediği projede; bir sonraki hafta gerçekleşen yayında seçilen katılımcıların şarkılarına yer veriliyordu. 16 Ocak’tan itibaren başlayacak olan yarışmada ise tüm bunlara ek olarak; seçilecek bir katılımcıya VEYasin tarafından klip ve albüm desteği de sunulacak.
Mode XL, Hey! Douglas, Basemode Records, Kamp Records ve FFW Creative Audio gibi oluşumların kurucularından olan VEYasin; yarışmanın detaylarını 16 Ocak 21:00’de www.twitch.tv/veyasinle kanalında yapacağı canlı yayında anlatacak.
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