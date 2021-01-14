Veyasin’in “Sahne Benim” girişimi, yeni rap yıldızını halkın seçeceği online yarışmaya dönüyor!

Prodüktör ve müzisyen VEYasin’in geçtiğimiz aydan bu yana her hafta gerçekleşen Twitch kanalında yaptığı yayınlara gösterilen yoğun ilgi; projenin büyüyerek rap müziğin yeni yıldızının seçileceği bir yarışmaya evrilmesine sebep oldu.

VEYasin’in www.sahnebenim.com'a yüklediği beat’i katılımcılarla paylaştığı ve katılımcıların üzerine kendi şarkılarını yazarak geri yüklediği projede; bir sonraki hafta gerçekleşen yayında seçilen katılımcıların şarkılarına yer veriliyordu. 16 Ocak’tan itibaren başlayacak olan yarışmada ise tüm bunlara ek olarak; seçilecek bir katılımcıya VEYasin tarafından klip ve albüm desteği de sunulacak.

Mode XL, Hey! Douglas, Basemode Records, Kamp Records ve FFW Creative Audio gibi oluşumların kurucularından olan VEYasin; yarışmanın detaylarını 16 Ocak 21:00’de www.twitch.tv/veyasinle kanalında yapacağı canlı yayında anlatacak.