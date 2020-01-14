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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 14.01.2020 - 14:53 | Son Güncelleme:

Vera isminin anlamı nedir? Vera ne demek?

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Vera isminin anlamı nedir? Vera ne demek?
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Anne ve baba adayları için bebek isimleri listesi oluşturulmaktadır. Kararsız birçok durumun yaşanması ardından listeler hazır hale getiriliyor. Peki Vera ismi bu listeye dahil olabilir mi? Anlamı nedir? Anne ve baba adayları için bebeğe verilebilecek bir isim midir? Yazıda detaylarına yer verilmiştir.

Vera isminin anlamı, arka, arkası, sonrası olarak Arapça kaynaklarda yer almaktadır. Arapça kaynaklarda yer almasının sebebiyse Vera isminin Arapça kökenli olmasıdır. Bununla beraber pek çok kaynakta da Slav ve Latince kökenli olduğu da yer almaktadır.

Vera isminin diğer anlamları ise;

  1.  Haramdan kaçınmak için sakıncalı durumlardan uzak durmak. -Takva, ittika.
  2.  Slav kökenli Vera isminin anlamı; İnanç
  3.  Latince kökenli anlamı; Doğru.

Kur'an-ı Kerim'de Bakara 91, Hud 71 ve Ali İmran 187. ayetlerinde Vera ismine yer verilir. Kur'an-ı Kerim'de de Vera isminin kullanılmasında sakıncalı bir durumun olduğuna yönelik bilgi paylaşımı yoktur.

Vera İsminin Anlamı Nedir?

En belirgin özelliği liderlik vasfının bulunmasıdır. Yönetim konusunda beceriklidir. İş hayatında yaratıcı fikirlere önem verir, sürekli proje tasarlar. Özgürlüğüne düşkün kimsedir, özgürlüğünü kısıtlayacak herhangi tehdidi hissettiğinde temkinli davranır. Olumsuz özellikleriyse; Yüksek egoları olması(haliyle kendini aşırı beğenme durumu). İş hayatında oldukça hırslı kimseler olması. Yükselme arzusuna kapılıp, hatalar yapmaya meyilli kimselerdir. Hırslarını kontrol etmeyi öğrenmelidirler. Hem olumlu hem de olumsuz özellikleri değerlendirildiğinde ortak özelliğinin, sürekli başarıyı arzulayan kimse olduğu görülmektedir.

 

 

 

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