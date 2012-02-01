Vega konseri ile müziğe doyacaksınız!

En sevilen şarkılarıyla Vega geliyor! Olimpia Event Hall’de konser vermeye hazırlanan grup şarkılarıyla sevenlerini coşturacak.

“Tamam Sustum" "Tatlı Sert" "Hafif Müzik" hepsini sandıktan çıkarın çünkü Vega geri döndü. Vega ile bıraktığınız yerden devam edeceğiniz, en sevdiğiniz Vega şarkılarını duyacağınız geceye hazır olun. İkili olarak yola devam eden Vega, 10 Şubat Cuma Gecesi Olimpia Event Hall'de!