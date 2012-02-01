MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Yaşam Haberleri Etkinlikler Haberleri Vega konseri ile müziğe doyacaksınız!
GeriEtkinlikler Vega konseri ile müziğe doyacaksınız!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Etkinlikler
Son Güncelleme:

Vega konseri ile müziğe doyacaksınız!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Vega konseri ile müziğe doyacaksınız!
Abone Olgoogle-news

En sevilen şarkılarıyla geliyorlar…

En sevilen şarkılarıyla Vega geliyor! Olimpia Event Hall’de konser vermeye hazırlanan grup şarkılarıyla sevenlerini coşturacak.

“Tamam Sustum" "Tatlı Sert" "Hafif Müzik" hepsini sandıktan çıkarın çünkü Vega geri döndü. Vega ile bıraktığınız yerden devam edeceğiniz, en sevdiğiniz Vega şarkılarını duyacağınız geceye hazır olun. İkili olarak yola devam eden Vega, 10 Şubat Cuma Gecesi Olimpia Event Hall'de!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle