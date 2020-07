Van için bir bilet de siz alın

Van’da yaşayan vatandaşları, çektiği zorluklardan birkaç saatliğine de olsa uzaklaştırmak amacıyla 11 Nisan 2012 tarihinde bir konser düzenlenecek. Konserden elde edilen gelir ise gıda yardımı olarak vatandaşlara dağıtılacak.



www.vanabirbilet.com adresinde konser şu şekilde duyuruluyor:



“Çok zor bir kış geçiriyoruz bu yıl. Ama bazı insanlar için hepimizin yaşadığından daha zor 2012 kışı. Van depreminin hemen ardından yaşadığımız acı, ikinci depremin yarattığı şaşkınlık ve sonra belki de unutmak; gözlerimizden ırak olanı. Sevgisiz bir unutuş değil bu, tabii ki ama mümkün; çünkü hayatın akışı içinde her insan bir sürü sorunla boğuşuyor. Bu sorunları misliyle yaşayan, ama bunun yanında depremin o büyük travmasıyla da baş etmeye çalışan binlerce insan var. Van’da barınma yanında beslenme sorunlarıyla da boğuşuyorlar, hâlâ...



Dayanışmanın yaraları sarabileceğine inanan sanatçılar olarak, maddi gereksinimler dışında beraber şarkı söylemenin iyileştirici gücüne dayanarak bir konser yapmaya karar verdik.

Bu konser Van’da olacak ama biletler tüm ülkede satılacak

Van’da yaşayan dostlarımıza yaşadıklara zorlukları birkaç saatliğine de olsa unutturacak bir konser hediye etmek istiyoruz. Elde ettiğimiz geliri de gıda yardımı olarak değerlendireceğiz.



’Yitirme sakın cesaretini / Güneşin olsun gönlünde / Her şey iyi olacak’ demek için...

Konserimiz Van halkına moral amacıyla, ücretsiz olacaktır. Ama biletleri tüm ülkede satılacaktır. Konser geliri Van Belediyesi ve Yeşiller Partisi gözetiminde gıda yardımı olarak halka ulaştırılmak üzere VanDer'e teslim edilecektir.”



Konserde sahne alacak sanatçılar: Aynur Doğan, İlkay Akkaya, Nevzat Karakış, Metin Kahraman, Servet Kocakaya, Suavi, Sevinç Eratalay, Pınar Sağ, Yasemin Göksu, Züleyha

Biletleri aşağıdaki adreslerden bulabilirsiniz:

İstanbul

* Kadıköy Ada Kültür

* Kadıköy Mephisto

* Beyoğlu Mephisto

* Bakırköy Beyaz Adam



İzmir

* EDP İl Örgütü, 1337 Sok. No: 16 Has Han İşhanı Çankaya / İzmir

* Kafe Dengi, 1337 Sok. No: 4 Çankaya / İzmir

Ankara



* Su'dem Kafe, Konur Sok. No: 63 Kızılay

* İmge Kitapevi, Konur Sok. Kızılay

Yer: Diren Düğün Salonu, İstasyon Mah. (Otogar Bitişiği) Van

Tarih - saat: 11 Nisan 2012, 19:30