Uzun lafın kısası ‘‘Hodor’’

Tüm dünyada izlenme rekorları kıran “Game of Thrones” dizisinin bastığı yeri sarsan dev adamı Hodor, bu kez dj performansıyla İstanbullu müzikseverleri sarsmaya hazırlanıyor!

Yılın son Cumartesi gecesi için unutulmaz bir performans sergileyecek olan koca kalpli dev, senenin bitmesine son dört gün kala 2014’e damga vurmaya hazırlanıyor. Yankıları bir hayli süreceğe benzeyen DJ Kristian Nairn; 27 Aralık 2014, Cumartesi gecesi İstanbul Blue Night kapsamında gerçekleşecek “Rave of Thrones” partisinde garajistanbul’da.

Türkiye’ye geleceği duyulduğunda bir çok kişide heyecan uyandıran Kristian Nairn, İstanbul Blue Night’ın ev sahipliğinde gerçekleşen yıl sonu partisi “Rave of Thrones” için 27 Aralık 2014, Cumartesi akşamı saat 22:00’de, garajistanbul’da.