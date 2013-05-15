Uyuyan meleklerin büyülü anları Forum İstanbul’da!

Forum İstanbul, anneleri ve anneliğin en güzel armağanı olan bebekleri duygusal bir etkinlikte bir araya getirmek, uyuyan bebeklerin o meleksi anlarını fotoğraf karelerinde ölümsüzleştirmek amacı ile eğlenceli bir etkinlik düzenliyor. Yarışmaya 21 Mayıs tarihine kadar katılabilirsiniz.

Forum İstanbul ve Maya Halkla İlişkilerin birlikte organize edecekleri, 21 Mayıs tarihine kadar gerçekleştirilecek aktivitede 0-5 yaş arası bebeklerin uyurken çekilmiş fotoğrafları yarışacak. Annelerin içini en çok yumuşatan, duygulandıran an, bebeğinin melek gibi mışıl mışıl uyuduğu anlardır kuşkusuz. O meleksi görüntüyü seyretmek her annenin en mutlu, huzurlu olduğu, gören herkesi etkileyecek büyülü anlardır. Siz de bu harika anları evinizde bebeğinizin yatağında çekip getirebilir, isterseniz Forum İstanbul’da bebek arabasında uyuyakalmış meleğinizin fotoğrafını fotoğrafçımıza çektirerek yarışmaya katılabilirsiniz.

Bebedor, Dr Browns ve Neavita sponsorluğunda gerçekleşecek aktivitede dereceye giren bebekleri çok özel hediyeler bekliyor. Yarışmanın bir diğer dikkat çekici özelliği; birinci olan bebeğin fotoğrafının Türkiye’nin en beğenilen ve takip edilen dergilerinden biri olan Anne Bebek’in kapağını süsleyecek olması. Anne Bebek dergisi ile yapılacak ortak çalışmada hem dereceye giren bebeklerin fotoğrafları dergide yer alacak hem de birinci olan bebeğin fotoğrafı dergiye kapak olacak.

21 Mayıs Salı günü Nefise Karatay’ın sunumu ile gerçekleşecek finalde ise anneleri ve bebeklerini eğlence dolu dakikalar bekliyor. Nefise Karatay ile eğlenceli sohbet, ünlü jüri üyeleri ile unutulmaz bir final, sihirbaz gösterisi ve daha birçok sürpriz Forum İstanbul ziyaretçilerine açık olacak.

Yarışmaya katılabilmek için meleksi güzelliği ile bebeğinizin en masum anını; uyurken çekilmiş fotoğraflarını gönderin veya 21 Mayıs’a kadar Forum İstanbul alışveriş merkezine gelin, fotoğraflarını görevliler çeksin, melekler fotoğraf sergisinde meleğinizin fotoğrafı yer alsın.