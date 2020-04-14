Utku İsminin Anlamı Nedir? Utku Ne Demek?

Utku ismi kökeni Türkçeden gelen ve uzun bir dönemdir Türkçede yer alan adlardan biridir. Özellikle hem kız hem de erkek çocukları için uyumlu şekilde kullanılabilmesi, anne ve babalar için ilgi çekici hale gelmesine olanak tanıyor. Anlamı ise ‘üstünlük, zafer’ şeklinde geçmektedir.

Utku Ne Demek?

Utku değişik anlamları üzerinde farklı tabirleri ile ifade edilebilecek en güzel isimlerden biridir.

- Üstünlük, zafer,

- Birçok tehlike ve emeğin ardından ulaşılan mutlu sonuç,

Bu anlamları ve etkileyici tabirleri ile beraber kız ve erkek çocukları için kullanılabilecek en güzel isimler arasında yer almaktadır. Anlamının yanı sıra karakteristik özellikleri ile beraber beğeni toplayan bir isim olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca unisex olması ile kız ve erkek çocukları için rahatlıkla kullanılabilecek bir potansiyel sunuyor.

Utku ismi tek başına kullanılabileceği gibi aynı zamanda farklı isimlerle de bir araya getirilebilir. Her şekilde uyum sağlayan ve anlamı ile beğeni toplayan en güzel isimler arasında bulunmaktadır. Merak edilen konular arasında Ayrıca Utku isminin Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmediği yer almaktadır. Utku adı Kur'an'da geçmez.