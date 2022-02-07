Üstüne görme nasıl olur, kaç gün sürer? Gebelikte üstüne görme belirtileri ve merak edilenler

Halk arasında üstüne görme olarak bilinen yerleşme kanaması pek çok kadının gebeliğin ilk zamanlarında karşılaştığı bir durumdur. Bu nedenle de üstüne görme nasıl, ne zaman olur gibi sorular anne adayları tarafından merak konusu olmaktadır. Peki üstüne görme kaç gün sürer, belirtileri nelerdir? İşte üstüne görme ile ilgili detaylar...

Üstüne görme nedir?

Yerleşme kanaması, halk arasında ‘üstüne görme’ olarak ifade edilen, regl döneminden 2-5 gün önce başlayan, leke tarzında, pembe ya da kahverengi kanamalara denir.

Üstüne görme kaç gün sürer?

Gebeliğin ilk zamanlarında normal adet (regl) sürecine devam eden kadınlar, hamile olup olmadıklarını fark etmeyebilirler. Bazen üç- dört ay sürebilen bu kanama üstüne görme olarak adlandırılır. Kanama, regl döneminden 2-5 gün önce, reglden farklı vasıfta, kahverengi ya da pembe, az miktarda ve daha kısa süreli, 1-3 gün sadece leke leke ve azalarak devam eder.

Üstüne görme nasıl olur?

Embriyo, yumurta ve spermin tüplerde birleşmesi yani döllenme sonrası rahime doğru yol alır ve rahim duvarı kalınlaşmış halde iken embriyo rahime tutunur. Bu tutunma esnasında rahim iç tabakası fazlası ile kalınlaşır. Yoğun salgı içeren ve kanlanması artmış durumda olduğundan embriyo tutunurken bazen bu tabakadan hafif pembe ya da kahverengi kan gelir.