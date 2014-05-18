“Üstü Kalsın” aşk ve şiir dolu dakikalar sunuyor

Şiir, aşk ve yaşam dolu tiyatro oyunu Üstü Kalsın, 22 Mayıs’ta Maya Cüneyt Türel Sahnesi'nde izleyicisiyle buluşuyor. Hakan Gerçek ve Tilbe Salim’in yer aldığı tek perdelik oyun, Cemal Süreya’yı şiirleriyle tanıma fırsatı sunuyor.

Tiyatrogerçek tarafından 2011'den bu yana sahnelenen ve üçüncü sezonunda da yoğun ilgi gören Üstü Kalsın'da, Cemal Süreya'yı şiirleriyle tanıyacak ve onun aşklarına, yaşadıklarına, mısralarda eşlik edeceksiniz. Tek perdelik bu gösteriye, simgeler ve çağrışımlarla düzenlenmiş sahne atmosferinde, Hakan Gerçek ve Tilbe Salim şairin büyüleyici şiirleriyle hayat veriyor.

Tarih – Saat: 22 Mayıs 2014 – 20.30

Yer: Maya Cüneyt Türel Sahnesi

Oyuncular: Hakan Gerçek, Tilbe Salim