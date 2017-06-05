Ünlülerde ‘Baby Face’ akımı

‘Baby Face’ akımını ilk başlatan Ivana Sert oldu. Ünlülerin estetisyeni Pervin Dinçer'in kapısını çalan ikoncan 'Baby Face Beauty' uygulaması yaptırırken sosyal medyada da paylaşımda bulundu.

Ardından Demet Akalın ve Ebru Şallı da Baby Face yaptırırken Instagram’da paylaşım yapınca bu akım hızla yayıldı. Kırışıklık azaltılıp, cilt sıkılaştırarak porselen görünümlü bir yüz ortaya çıkartan uygulamayı anlatan Estetisyen Pervin Dinçer 'Cilt bakımlarımızı yaptırırız ve cilt bakımı sonrası parlak görüntü için keşke hep böyle kalsa deriz ancak kısa sürede cilt yeniden matlaşır. Baby Face Beauty uygulaması tam da bu amaca yönelik diyebiliriz.

Baby Face Beauty lazer destekli bir cilt bakım uygulaması. Ciltte highlighter etkisi yaratmakta. Birer hafta arayla 4 seans yaptırmak yeterli' dedi. Önceki gün yine işlem yaptırırken paylaşım yapan Ivana Sert de Baby Face uygulamasından memnun kaldığını dile getirdi.