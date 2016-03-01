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Ünlü anneler ve ünlü çocukları Instagram’da!

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Ünlü anneler ve ünlü çocukları Instagram’da!
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İşte paylaştıkları sevimli ve renkli kareler...

İVANA SERT

Moda ikonu İvana Sert, oğlu Ateş ile birlikte çektiği bu selfie'yi Instagram hesabından paylaştı. İvana Sert'in makyajsız hali hayranlarının beğenisini topladı.

Ivana (@ivanasertivana) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()

AYŞE KUCUROĞLU

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden 5 çocuk sahibi Ayşe Kucuroğlu, oğlu Cenk ve kızı Selma ile aynı karede...

My babies #kids #mom #love #dgmama #sicily #amore

Ayse (@aysekucuroglu) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()

GÜL GÖLGE SAYGI

Eski manken Gül Gölge Saygı, oğullarıyla çekilen eski bir fotoğrafını "Çok şükür, bin şükür. Allah tüm evlatlarımızı korusun" notuyla paylaştı.

Bir #tb ile iyi akşamlar #coksukurbinsukur #allahımsizikorusun #tümevlatları

(@gulgolgesaygi) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()

GÜLBEN ERGEN

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen paylaştığı bu içten karede oğlunun kokusunu doya doya içine çekerken görülüyor.

boyun kokusu...

Gülben Ergen Çelik (@gulben123) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()

ESRA EROL ÖZBİR

Ünlü sunucu Esra Erol, 2 aylık olan oğlu Ömer ile aynı karede...

Kuzum da uyandı

Esra EROL OZBIR (@esraerol23) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()

MERYEM UZERLİ

Oyuncu Meryem Uzerli, nazar değer korkusundan olsa gerek paylaştığı karelerde kızı Lara'nın yüzünü göstermekten kaçınıyor.

BEST FRIENDS

meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()

PINAR ALTUĞ ATACAN

Pınar Altuğ, kızı ve arkadaşlarıyla 3 günlük kısa bir tatile çıktı. Bu da tatil öncesi mutluluğun görüntüsü...

Pinar Altug Atacan (@pinaraltugatacan) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()

PELİN KARAHAN

Pelin Karahan, bir gününü oğlu Ali Demir'e ayırmış. Güzel oyuncu bu kareyi 'anne-oğul' günü notuyla paylaştı. İkili parkta oldukça eğlenmişe benziyor.

Anne oğul günü

Pelin Karahan (@hellopelin) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()

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