Ünlü anneler ve ünlü çocukları Instagram’da!
İşte paylaştıkları sevimli ve renkli kareler...
İVANA SERT
Moda ikonu İvana Sert, oğlu Ateş ile birlikte çektiği bu selfie'yi Instagram hesabından paylaştı. İvana Sert'in makyajsız hali hayranlarının beğenisini topladı.
Ivana (@ivanasertivana) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()
AYŞE KUCUROĞLU
Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden 5 çocuk sahibi Ayşe Kucuroğlu, oğlu Cenk ve kızı Selma ile aynı karede...
My babies #kids #mom #love #dgmama #sicily #amore
Ayse (@aysekucuroglu) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()
GÜL GÖLGE SAYGI
Eski manken Gül Gölge Saygı, oğullarıyla çekilen eski bir fotoğrafını "Çok şükür, bin şükür. Allah tüm evlatlarımızı korusun" notuyla paylaştı.
Bir #tb ile iyi akşamlar #coksukurbinsukur #allahımsizikorusun #tümevlatları
(@gulgolgesaygi) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()
GÜLBEN ERGEN
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen paylaştığı bu içten karede oğlunun kokusunu doya doya içine çekerken görülüyor.
Gülben Ergen Çelik (@gulben123) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()
ESRA EROL ÖZBİR
Ünlü sunucu Esra Erol, 2 aylık olan oğlu Ömer ile aynı karede...
Esra EROL OZBIR (@esraerol23) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()
Oyuncu Meryem Uzerli, nazar değer korkusundan olsa gerek paylaştığı karelerde kızı Lara'nın yüzünü göstermekten kaçınıyor.
meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()
PINAR ALTUĞ ATACAN
Pınar Altuğ, kızı ve arkadaşlarıyla 3 günlük kısa bir tatile çıktı. Bu da tatil öncesi mutluluğun görüntüsü...
Pinar Altug Atacan (@pinaraltugatacan) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()
PELİN KARAHAN
Pelin Karahan, bir gününü oğlu Ali Demir'e ayırmış. Güzel oyuncu bu kareyi 'anne-oğul' günü notuyla paylaştı. İkili parkta oldukça eğlenmişe benziyor.
Pelin Karahan (@hellopelin) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle