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Ünlü anneler bu hafta Instagram'da neler paylaştı?

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Ünlü anneler bu hafta Instagram'da neler paylaştı?
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Ünlü anneler ve çocuklarının birbirinden güzel ve renkli fotoğrafları...

ŞEYMA SUBAŞI 

Şeyma Subaşı ve kızı Melisa ile çektiği gece selfiesini sevenleriyle instagramda paylaştı.

Seyma Subasi (@seymasubasiofficial) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()

PELİN KARAHAN

Pelin Karahan, eşi Bedri Güntay ve oğlu Ali Demir'in sarılarak uyudukları fotoğrafı paylaşarak, "Bizde durumlar böyle, babacıyız bu aralar" notunu paylaştı.

Pelin Karahan (@hellopelin) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()

GÜLBEN ERGEN

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen Bostancı'daki konserinde Çocukları Atlas, Ares ve Güney ile çekildiği fotoğrafın altına şu notu düştü: ''Konserde nasıl mı başarılı oldum? Bu enerjiyi nerden mi buluyorum? Buyrun''

Gülben Ergen Çelik (@gulben123) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()

ESRA EROL

Esra Erol'un çocukları İdris Ali ve Ömer ile paylaştığı pazar selfiesini ünlü sunucunun hayranları çok beğendi.

Esra EROL OZBIR (@esraerol23) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()

ECE ERKEN

Henüz bir yaşında olan oğlu Eymen İle Kumdan kale yapmaya çalışan ünlü sunucu bu anı sevenleri ile paylaşıtı.

Ece Erken (@eceerken) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()

TUBA ÜNSAL

Ünlü oyuncu çocukları Sare Civan ile geçirdiği güzel anları hayranları ile paylaştı.

@tubaunsal tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()

DEMET AKALIN

Ünlü Şarkıcı Demet Akalın'ın kızı Hira Kurt ile birlikte paylaştığı fotoğraf sevenleri tarafından oldukça ilgi gördü.

DEMET AKALIN (@demetakalin) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()

AYŞE KUCUROĞLU

Başarılı iş kadını ve 5 çocuk annesi olan Ayşe Kucuroğlu çocuklarıyla geçirdiği güzel anları takipçileiyle paylaştı.

Ayse (@aysekucuroglu) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()

IŞIN KARACA

Ünlü şarkıcı ve kızı Mia'nın sabah selfiesi...

Işın Karaca (@isinkaraca) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()

PINAR ALTUĞ

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, teyzesi ve kızı ile çekildiği bu fotoğrafa hesabında yer verdi.

Pinar Altug Atacan (@pinaraltugatacan) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()

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