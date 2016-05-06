Ünlü anneler bu hafta Instagram'da neler paylaştı?

ŞEYMA SUBAŞI

Şeyma Subaşı ve kızı Melisa ile çektiği gece selfiesini sevenleriyle instagramda paylaştı.

Seyma Subasi (@seymasubasiofficial) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 2 May 2016, 20:46 PDT )

PELİN KARAHAN

Pelin Karahan, eşi Bedri Güntay ve oğlu Ali Demir'in sarılarak uyudukları fotoğrafı paylaşarak, "Bizde durumlar böyle, babacıyız bu aralar" notunu paylaştı.

Pelin Karahan (@hellopelin) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 29 Nis 2016, 11:09 PDT )

GÜLBEN ERGEN

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen Bostancı'daki konserinde Çocukları Atlas, Ares ve Güney ile çekildiği fotoğrafın altına şu notu düştü: ''Konserde nasıl mı başarılı oldum? Bu enerjiyi nerden mi buluyorum? Buyrun''

Gülben Ergen Çelik (@gulben123) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 1 May 2016, 09:50 PDT )

ESRA EROL

Esra Erol'un çocukları İdris Ali ve Ömer ile paylaştığı pazar selfiesini ünlü sunucunun hayranları çok beğendi.

Esra EROL OZBIR (@esraerol23) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 30 Nis 2016, 15:26 PDT )

ECE ERKEN

Henüz bir yaşında olan oğlu Eymen İle Kumdan kale yapmaya çalışan ünlü sunucu bu anı sevenleri ile paylaşıtı.

Ece Erken (@eceerken) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 30 Nis 2016, 00:30 PDT )

TUBA ÜNSAL

Ünlü oyuncu çocukları Sare Civan ile geçirdiği güzel anları hayranları ile paylaştı.

@tubaunsal tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 29 Nis 2016, 08:30 PDT )

DEMET AKALIN

Ünlü Şarkıcı Demet Akalın'ın kızı Hira Kurt ile birlikte paylaştığı fotoğraf sevenleri tarafından oldukça ilgi gördü.

DEMET AKALIN (@demetakalin) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 27 Nis 2016, 21:57 PDT )

AYŞE KUCUROĞLU

Başarılı iş kadını ve 5 çocuk annesi olan Ayşe Kucuroğlu çocuklarıyla geçirdiği güzel anları takipçileiyle paylaştı.

Ayse (@aysekucuroglu) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 28 Nis 2016, 08:45 PDT )

IŞIN KARACA

Ünlü şarkıcı ve kızı Mia'nın sabah selfiesi...

Işın Karaca (@isinkaraca) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 29 Nis 2016, 02:20 PDT )

PINAR ALTUĞ

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, teyzesi ve kızı ile çekildiği bu fotoğrafa hesabında yer verdi.