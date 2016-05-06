Ünlü anneler bu hafta Instagram'da neler paylaştı?
Ünlü anneler ve çocuklarının birbirinden güzel ve renkli fotoğrafları...
ŞEYMA SUBAŞI
Şeyma Subaşı ve kızı Melisa ile çektiği gece selfiesini sevenleriyle instagramda paylaştı.
Seyma Subasi (@seymasubasiofficial) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()
PELİN KARAHAN
Pelin Karahan, eşi Bedri Güntay ve oğlu Ali Demir'in sarılarak uyudukları fotoğrafı paylaşarak, "Bizde durumlar böyle, babacıyız bu aralar" notunu paylaştı.
Pelin Karahan (@hellopelin) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()
GÜLBEN ERGEN
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen Bostancı'daki konserinde Çocukları Atlas, Ares ve Güney ile çekildiği fotoğrafın altına şu notu düştü: ''Konserde nasıl mı başarılı oldum? Bu enerjiyi nerden mi buluyorum? Buyrun''
Gülben Ergen Çelik (@gulben123) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()
ESRA EROL
Esra Erol'un çocukları İdris Ali ve Ömer ile paylaştığı pazar selfiesini ünlü sunucunun hayranları çok beğendi.
Esra EROL OZBIR (@esraerol23) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()
ECE ERKEN
Henüz bir yaşında olan oğlu Eymen İle Kumdan kale yapmaya çalışan ünlü sunucu bu anı sevenleri ile paylaşıtı.
TUBA ÜNSAL
Ünlü oyuncu çocukları Sare Civan ile geçirdiği güzel anları hayranları ile paylaştı.
DEMET AKALIN
Ünlü Şarkıcı Demet Akalın'ın kızı Hira Kurt ile birlikte paylaştığı fotoğraf sevenleri tarafından oldukça ilgi gördü.
DEMET AKALIN (@demetakalin) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()
AYŞE KUCUROĞLU
Başarılı iş kadını ve 5 çocuk annesi olan Ayşe Kucuroğlu çocuklarıyla geçirdiği güzel anları takipçileiyle paylaştı.
IŞIN KARACA
Ünlü şarkıcı ve kızı Mia'nın sabah selfiesi...
Işın Karaca (@isinkaraca) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()
PINAR ALTUĞ
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, teyzesi ve kızı ile çekildiği bu fotoğrafa hesabında yer verdi.
Pinar Altug Atacan (@pinaraltugatacan) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()
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