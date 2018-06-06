Üniversiteliye sinema bileti Vadistanbul’dan bedava!

Düzenlenen kampanyada; öğrenci kimliklerini danışma masalarına ibraz eden açıköğretim, lisans ve lisansüstü öğrencilerine, koşulsuz ve şartsız 1 adet sinema bileti hediye ediliyor. 1 Haziran 2018 Cuma günü başlayan kampanya ile kazanılan bedava biletler her Pazartesi ve Salı günkü film gösterimlerinin tüm seansları için geçerli olacak. Stoklarla sınırlı olan kampanya, yalnızca Vadistanbul Cinemaximum’da geçerli.

BİRBİRİNDEN SEÇKİN FİLMLER

Jurassic World: Yıkılmış Kırallık, Avengers: Sonsuzluk Savaşı, Deadpool 2, Hürkuş: Göklerdeki Kahraman, Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi, Ahlat Ağacı, Damat Takımı gibi dünya sineması ve yerli sinemanın en seçkin eserlerini sinemaseverlerle buluşturan Cinemaximum; şimdi Vadistanbul’daki’deki yüksek teknolojiyle donatılmış 2D, 3D ve ScreenX salonlarında Türkiye’nin tüm okullarından üniversite öğrencilerini bekliyor.

