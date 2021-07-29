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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 29.07.2021 - 05:44 | Son Güncelleme:

Ümran isminin anlamı nedir? Ümran ne demek? Ümran adının özellikleri, analizi ve kökeni

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Ümran isminin anlamı nedir? Ümran ne demek? Ümran adının özellikleri, analizi ve kökeni

Ülkemizde hem kız hem de erkek çocuklarına verilen Ümran ismi, dilimize Arapçadan geçmiştir. Eski metinlerde ''Umran'' şeklinde yazılan bu kelimenin sözlük anlamı bayındırlık ve refahtır. Bir ülkenin ve toplumun gelişmişlik seviyesi için de aynı kelime kullanılır. Ümran isminin anlamı nedir? Bu isim Kur’an'ı Kerim'de geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Ülkemizde yaklaşık 29.000 kişi Ümran ismini taşıyor. Suudi Arabistan ve İran başta olmak üzere birçok İslam ülkesinde de Ümran ismi yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

 Ümran İsminin Anlamı Nedir? Ümran Ne Demek?

 Ümran isminin üç farklı anlamı vardır:

 1- (Sözlük) anlamı: Gelişmiş, bayındır hale getirilmiş ülke, şehir ya da toplum

 2- (Gerçek) anlamı: Bir kişinin övgüye layık olan niteliklerinin tümü

 3- (Yan) Anlamı: Saadet, memnuniyet, bahtiyarlık, mutluluk

 Ümran İsminin Özellikleri

 Harf sayısı: 5

 Uğurlu sayısı: 2

 Sembol rengi: Mavi

 Ümran İsminin Analizi

 Harflerinin analizine göre Ümran isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- Kanaatkar ve tutumludur.

 2- Dostluğa çok önem verir.

 3- Kırılgan bir yapıya sahiptir.

 Ümran Adının Kökeni

7. yüzyıldan beri kullanılmakta olan Ümran ismi Arapça kökenlidir.

 Ümran İsminin Yanına Yakışan İsimler

 1- Nihan

 2- Perihan

 3- Saadet

 4- Ümmü Gülsüm

 5- Handan

 6- Nalan

 7- Üftade

 8- Gülhan

 9- Ceyhan

 10- Dilan

 Ümran İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

 Ümran ismi Kur’an'ı Kerim'de geçmiyor.

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