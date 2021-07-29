Ümran isminin anlamı nedir? Ümran ne demek? Ümran adının özellikleri, analizi ve kökeni

Ülkemizde yaklaşık 29.000 kişi Ümran ismini taşıyor. Suudi Arabistan ve İran başta olmak üzere birçok İslam ülkesinde de Ümran ismi yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Ümran İsminin Anlamı Nedir? Ümran Ne Demek?

Ümran isminin üç farklı anlamı vardır:

1- (Sözlük) anlamı: Gelişmiş, bayındır hale getirilmiş ülke, şehir ya da toplum

2- (Gerçek) anlamı: Bir kişinin övgüye layık olan niteliklerinin tümü

3- (Yan) Anlamı: Saadet, memnuniyet, bahtiyarlık, mutluluk

Ümran İsminin Özellikleri

Harf sayısı: 5

Uğurlu sayısı: 2

Sembol rengi: Mavi

Ümran İsminin Analizi

Harflerinin analizine göre Ümran isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Kanaatkar ve tutumludur.

2- Dostluğa çok önem verir.

3- Kırılgan bir yapıya sahiptir.

Ümran Adının Kökeni

7. yüzyıldan beri kullanılmakta olan Ümran ismi Arapça kökenlidir.

Ümran İsminin Yanına Yakışan İsimler

1- Nihan

2- Perihan

3- Saadet

4- Ümmü Gülsüm

5- Handan

6- Nalan

7- Üftade

8- Gülhan

9- Ceyhan

10- Dilan

Ümran İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Ümran ismi Kur’an'ı Kerim'de geçmiyor.