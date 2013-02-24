Uluslararası bir müzik şölenine hazır mısınız?

7-29 Mart 2012 tarihleri arasında düzenlenecek olan 3. Festival, Türkiye’nin ve Avrupa’nın değerli müzisyenlerinin icraları ile zengin bir oda müziği repertuvarına yer veriyor

ARTİSAN tarafından düzenlenen ve Türkiye'de şimdiye kadar yapılan en kapsamlı piyano festivallerinden olan “İstanbul 2010 Chopin Piyano Haftaları ” ve “2011 İstanbul Liszt Piyano Haftaları''ndan sonra Mart ayında başlayacak olan ''Opus Amadeus Oda Müziği Festivali'' barok, klasik, romantik ve çağdaş müziğin birbirinden güzel eserlerini seçkin konser salonlarında yine değerli müzikseverlerle buluşturacak.

Uluslararası Opus Amadeus Oda Müziği Festivali Mart ve Nisan aylarında yedi konserle ve bir ay süresince oda müziğinin birbirinden güzel eserlerini, çok sevilen yapıtları ve başyapıtları müzikseverlerle paylaşacak. İstanbul‘un en seçkin konser mekânlarından Beşiktaş Belediyesi Fulya Sanat ve Beyoğlu Sent Antuan Kilisesi’nde gerçekleşecek olan festival Türkiye, Avrupa ve Amerika’nın başarılı ve ünlü müzisyenlerinin icraları ile barok, klasik, romantik ve 20. yüzyıl müziğinin birbirinden güzel eserlerine yer verecek.

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