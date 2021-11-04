Ü ile başlayan erkek isimleri nelerdir? Ü harfiyle başlayan erkek isimlerinin anlamları

Resmi dili Arapça ve Farsça olan ülkelerde Ü ile başlayan en popüler isimler şu şekilde sıralanabilir: 1- Übeyd 2- Üksüm 3- Übhet

Ü ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?

1- Ümit:

2- Ülfet

3- Ünal

4- Ümmet

5- Ülkem

6- Ünver

7- Ümera

8- Ünay

9- Ülgen

10- Ünaldı

Ü Harfiyle Başlayan Erkek İsimlerinin Anlamları

1- Ümit:

100 binden fazla kişinin taşıdığı Ümit ismi, ülkemizdeki en popüler erkek isimlerinden biridir. Ümit ismi, henüz gerçekleşmemiş bir olaya dair müspet duygular beslemek ve iyimser olmak anlamına gelir. Bu isim genellikle Can adıyla birlikte kullanılır.

2- Ülfet:

Sadece Türkiye'de değil, İran, Irak ve Afganistan gibi İslam ülkelerinde de yaygın olarak kullanılan Ülfet ismi, birine alışmak ve yakınlık duymak manasına gelir.

3- Ünal:

12. yüzyıldan beri kullanılmakta olan Ünal ismi, Ün ve Al kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Öz Türkçe olan bu ismi kullanan kişi sayısı yaklaşık 35 bindir.

4- Ümmet

Allah'ın emir ve yasaklarına uyan, peygamberin sünnetine tabi olan kişilere ümmet denir. Bu isim son yıllarda daha çok Müslüman topluluklar için kullanılmaya başlanmıştır.

5- Ülkem:

Ülke kelimesine getirilen iyelik ekiyle oluşturulan Ülkem ismi, vatanım, memleketim, yurdum anlamına gelir.

6- Ünver:

Tıpkı Ünal gibi Ünver ismi de birleşik bir isimdir. Ün ve ver sözcükleriyle oluşturulan Ünver ismi, şanı yayılmış, adı duyulmuş, tanınan ve bilinen kişi demektir.

7- Ümera:

Dilimize Arapçadan geçmiş olan Ümera ismi, emirler ve beylikler manasına gelir. Ülkemizde bu ismi yaklaşık 1500 kişi taşıyor. Resmi dili Arapça olan ülkelerde Ümera ismi çok daha yaygın olarak kullanılmaktadır.

8- Ünay:

Son yıllarda popüler olan Ünay ismi, hem parlak ve göz alıcı hem de ulu ve övgüye değer manasına gelir.

9- Ülgen:

8. asırdan beri kullanılmakta olan Ülgen ismi öz Türkçedir. İslamiyet öncesi Türk toplumlarında Gök Tanrının isimlerinden biri olan Ülgen, aynı zamanda yüce ve saygıdeğer anlamına gelir. Bu ismin Erülgen şeklindeki kullanımı da yaygındır.

10- Ünaldı:

Ün kelimesinden türetilmiş isimlerden biri olan Ünaldı ismi, Maruf ismiyle eş anlamlıdır ve şöhretli demektir.