Trump Towers Mall'ın çocuk katı açıldı!

23 - 24 Şubat tarihinde 11.00-17.00 saatleri arasında Çocuk Katı’nda düzenlenecek Tüzder Zeka Atölyesi’nde çocuklar keyifli deneyler, zeka ve yetenek oyunlarıyla hem öğrenecek, hem eğlenecek.

Sadece çocuklar için tasarlanarak kendilerini özel hissetmelerini sağlayan, çok geniş bir alanda her detayın düşünüldüğü “Çocuk Katı” ile bir ilke imza atan Trump Alışveriş Merkezi, çocuk misafirlerini atölye çalışmalarıyla beslemeye devam ediyor.



Adres: Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cd No:12, Mecidiyeköy/ İstanbul

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