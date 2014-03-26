Toplumsal kayıpların izini süren bir oyun!

GalataPerform’un kaybolmak üzere olan bir sosyal sınıfı anlatan yeni oyunu “Dil” Mart ayı boyunca her Perşembe, Cuma ve Cumartesi akşamları 20.30’da seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Şenay Tanrıvermiş’in yazdığı ve Yeşim Özsoy Gülan’ın yönettiği oyun adeta toplumun kayıplarının izini sürüyor.

GalataPerform tarafından 2006 yılından itibaren yürütülen Yeni Metin Yeni Tiyatro Projesi kapsamında gerçekleşen oyun yazarlığı atölyesinin katılımcılarından Şenay Tanrıvermiş’in yazdığı oyun bu yıl GalataPerform’da sahneleniyor.

Orta sınıf bir ailenin yaşadığı modern bir apartman dairesi, günlerden sanki bugündür. Oyunun başrol kişisi Arzu 30’larının sonunda hoş bir hanımdır. Marrylou ipek kaşmirli parmaksız eldiveninin tekini kaybetmiş, hiç durmadan onu aramaktadır. Bir süre sonra oyunda beliren ve oğlu olduğunu anladığımız Yiğit’le annesi arasında tüketim, merkeziyetçilik, şehirleştirme çılgınlığı üzerine gerçeküstü ama bir yandan bir o kadar da gerçekçi anlamda bir oyunun içine gireriz.

Ne oyun sırasında devreye giren ve toplumsal yetkili olduğunu belirten Berna’nın çabaları ne de üst katta gerçekleşmekte olan depremler, profesör ve onun sorunları Arzu ve Yiğit’in tüketim kültürüyle olan bağımlılığına çare olamayacaktır.

Orta sınıf bir ailenin şehir merkezindeki yaşamı, tüketim dışında her şeyi ötekileştirdiği, aşağıladığı ve yok saydığı ortamları, aslında kendi içinde gerçek bir dram içermektedir.

Tarih: Mart ayı boyunca her Perşembe, Cuma ve Cumartesi

Saat: 20.30

Yöneten: Yeşim Özsoy Gülan

Oyuncular: Özlem Saraç, Şirvan Akan, Sezer Arıçay