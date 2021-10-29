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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 29.10.2021 - 12:54 | Son Güncelleme:

Topluluk İsimleri - Örnek Cümleler İle Tekil Ve Çoğul Topluluk İsimleri

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Topluluk İsimleri - Örnek Cümleler İle Tekil Ve Çoğul Topluluk İsimleri

Sözcükler miktarına ve sayısına göre üçe ayrılır. 1- Tekil İsimler 2- Çoğul İsimler 3- Topluluk isimleri Tekil olmasına rağmen birden fazla varlığı tanımlayan kelimelere topluluk ismi denir. Örneğin: Bölük. Bölük, yapıca tekil olmasına karşın on askerden oluşan askeri birlik anlamına geldiği için topluluk ismidir. Bu isimler tekil kelimeler gibi çoğul eki alabilir. Örnekler: 1- Sınıf - Sınıflar 2- Ordu - Ordular 3- Millet - Milletler. Tekil ve çoğul topluluk isimleri nelerdir tüm detayları ile derledik.

 Çoğul eki almış olan her kelime topluluk ismi değildir. Örnek: Kalem - Kalemler.

 ''Kalemler'' kelimesi, iki ya da daha fazla sayıda kalem anlamına gelse bile topluluk ismi olarak nitelendirilemez. 

 Topluluk İsimleri 

 A - Tekil Topluluk İsimleri 

 1- Grup

 2- Halk

 3- Ulus

 4- Millet

 5- Ekip

 6- Takım

 7- Bölük

 8- Parlamento

 9- Alay

 10- Fırka

 11- Hizip

 12- Cemiyet

 13- Cemaat

 14- Mürettebat

 15- Komite

 16- Düzine

 17- Deste

 18- Toplum

 19- Kitle

 20- Tim

 21- Buket

 22- Jüri 

 B - Çoğul Topluluk İsimleri 

 1- Aileler

 2- Meclisler

 3- Kümeler

 4- Sürüler

 5- Çeteler

 6- Partiler

 7- Tayfalar

 8- Güruhlar

 9- Kumpanyalar

 10- Alemler

 11- Kadrolar

 12- Zümreler

 13- Mahalleler

 14- Kitleler

 15- Takımlar

 16- Taburlar

 17- Tümenler

 18- Fırkalar

 19- Topluluklar 

 Örnek Cümleler ile Tekil ve Çoğul Topluluk İsimleri 

 A- Tekil Topluluk İsimleri ile Örnek Cümleler 

 1- Serdar ve Meltem, sınıfın en çalışkan ve başarılı öğrencileri arasında yer alıyor. (Sınıf) 

 2- Beni affetmesi için kapısının önüne bir buket gül bıraktım. (Buket) 

 3- Heyecanlı ve utangaç biri olduğu için topluluk önünde konuşurken kekelemeye başlıyor. (Topluluk) 

 4- Toplum bizden hizmet beklerken kişisel sıkıntılarımızı bir kenara bırakmalıyız. (Toplum) 

 5- Cemiyette saygın bir yerimiz olduğu için bu tür davranışları maruz göremeyiz. (Cemiyet) 

 6- Gemideki çalışma şartları çok ağır olduğu için mürettebattaki birçok kişi işten ayrıldı. (Mürettebat) 

 7- Tek başınayken daha üretken ve yaratıcı olsan da ekip çalışmasına da yatkın olmalısın. (Ekip) 

 8- Bu alemde bilmediğimiz o kadar çok gizem var ki. (Alem) 

 9- Olayı araştırmak ve değerlendirmek için devlet tarafından özel bir komite kuruldu. (Komite) 

 10- Maalesef jüri üyeleri adaletli bir seçim yapamadı. (Jüri) 

 11- Bu dünyada herkesten çok aileme değer veriyorum. (Aile) 

 12- Türk halkı bunların da üstesinden gelecektir. (Halk) 

 B- Çoğul Topluluk İsimleri ile Örnek Cümleler 

 1- Derbi maçının başlamasına yarım saat kala kadrolar açıklandı.

 Kadro - Kadrolar 

 2- Alemlerin Rabbine binlerce kez şükürler olsun.

 Alem - Alemler 

 3- Nişanlanmadan önce ailelerin tanışmasını istedik.

 Aile - Aileler 

 4- Ligimizdeki futbol takımları hem şampiyon olmak hem de küme düşmemek için mücadele ediyor.

 Takım - Takımlar 

 5- Kitlelerin psikolojisini daha iyi anlamak için hem Freud hem de Erich Fromm okumalısın.

 Kitle - Kitleler 

 6- Kurtuluş Savaşında ordumuz, hem işgalci kuvvetlerle hem de çetelerle savaşmak zorunda kaldı.

 Çete - Çeteler 

 7- Yarın meseleye çözüm getirmek için siyasi partiler bir araya gelecek.

 Parti - Partiler 

 8- Biz birlikte hareket etmek varken fırkalara bölünüp birbirimize düşman kesildik.

 Fırka - Fırkalar 

 9- Bu hafta sonu Adam Smith'in yazdığı Ulusların Zenginliği kitabını bitirdin.

 Ulus - Uluslar 

 10- Olaya müdahale etmek için ekipler mahalleye geldi.

 Ekip - Ekipler 

 11- Bugünkü matematik dersinde kümeler konusunu işledik.

 Küme - Kümeler

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