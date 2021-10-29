Topluluk İsimleri - Örnek Cümleler İle Tekil Ve Çoğul Topluluk İsimleri
Sözcükler miktarına ve sayısına göre üçe ayrılır. 1- Tekil İsimler 2- Çoğul İsimler 3- Topluluk isimleri Tekil olmasına rağmen birden fazla varlığı tanımlayan kelimelere topluluk ismi denir. Örneğin: Bölük. Bölük, yapıca tekil olmasına karşın on askerden oluşan askeri birlik anlamına geldiği için topluluk ismidir. Bu isimler tekil kelimeler gibi çoğul eki alabilir. Örnekler: 1- Sınıf - Sınıflar 2- Ordu - Ordular 3- Millet - Milletler. Tekil ve çoğul topluluk isimleri nelerdir tüm detayları ile derledik.
Çoğul eki almış olan her kelime topluluk ismi değildir. Örnek: Kalem - Kalemler.
''Kalemler'' kelimesi, iki ya da daha fazla sayıda kalem anlamına gelse bile topluluk ismi olarak nitelendirilemez.
Topluluk İsimleri
A - Tekil Topluluk İsimleri
1- Grup
2- Halk
3- Ulus
4- Millet
5- Ekip
6- Takım
7- Bölük
8- Parlamento
9- Alay
10- Fırka
11- Hizip
12- Cemiyet
13- Cemaat
14- Mürettebat
15- Komite
16- Düzine
17- Deste
18- Toplum
19- Kitle
20- Tim
21- Buket
22- Jüri
B - Çoğul Topluluk İsimleri
1- Aileler
2- Meclisler
3- Kümeler
4- Sürüler
5- Çeteler
6- Partiler
7- Tayfalar
8- Güruhlar
9- Kumpanyalar
10- Alemler
11- Kadrolar
12- Zümreler
13- Mahalleler
14- Kitleler
15- Takımlar
16- Taburlar
17- Tümenler
18- Fırkalar
19- Topluluklar
Örnek Cümleler ile Tekil ve Çoğul Topluluk İsimleri
A- Tekil Topluluk İsimleri ile Örnek Cümleler
1- Serdar ve Meltem, sınıfın en çalışkan ve başarılı öğrencileri arasında yer alıyor. (Sınıf)
2- Beni affetmesi için kapısının önüne bir buket gül bıraktım. (Buket)
3- Heyecanlı ve utangaç biri olduğu için topluluk önünde konuşurken kekelemeye başlıyor. (Topluluk)
4- Toplum bizden hizmet beklerken kişisel sıkıntılarımızı bir kenara bırakmalıyız. (Toplum)
5- Cemiyette saygın bir yerimiz olduğu için bu tür davranışları maruz göremeyiz. (Cemiyet)
6- Gemideki çalışma şartları çok ağır olduğu için mürettebattaki birçok kişi işten ayrıldı. (Mürettebat)
7- Tek başınayken daha üretken ve yaratıcı olsan da ekip çalışmasına da yatkın olmalısın. (Ekip)
8- Bu alemde bilmediğimiz o kadar çok gizem var ki. (Alem)
9- Olayı araştırmak ve değerlendirmek için devlet tarafından özel bir komite kuruldu. (Komite)
10- Maalesef jüri üyeleri adaletli bir seçim yapamadı. (Jüri)
11- Bu dünyada herkesten çok aileme değer veriyorum. (Aile)
12- Türk halkı bunların da üstesinden gelecektir. (Halk)
B- Çoğul Topluluk İsimleri ile Örnek Cümleler
1- Derbi maçının başlamasına yarım saat kala kadrolar açıklandı.
Kadro - Kadrolar
2- Alemlerin Rabbine binlerce kez şükürler olsun.
Alem - Alemler
3- Nişanlanmadan önce ailelerin tanışmasını istedik.
Aile - Aileler
4- Ligimizdeki futbol takımları hem şampiyon olmak hem de küme düşmemek için mücadele ediyor.
Takım - Takımlar
5- Kitlelerin psikolojisini daha iyi anlamak için hem Freud hem de Erich Fromm okumalısın.
Kitle - Kitleler
6- Kurtuluş Savaşında ordumuz, hem işgalci kuvvetlerle hem de çetelerle savaşmak zorunda kaldı.
Çete - Çeteler
7- Yarın meseleye çözüm getirmek için siyasi partiler bir araya gelecek.
Parti - Partiler
8- Biz birlikte hareket etmek varken fırkalara bölünüp birbirimize düşman kesildik.
Fırka - Fırkalar
9- Bu hafta sonu Adam Smith'in yazdığı Ulusların Zenginliği kitabını bitirdin.
Ulus - Uluslar
10- Olaya müdahale etmek için ekipler mahalleye geldi.
Ekip - Ekipler
11- Bugünkü matematik dersinde kümeler konusunu işledik.
Küme - Kümeler