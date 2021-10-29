Topluluk İsimleri - Örnek Cümleler İle Tekil Ve Çoğul Topluluk İsimleri

Çoğul eki almış olan her kelime topluluk ismi değildir. Örnek: Kalem - Kalemler.

''Kalemler'' kelimesi, iki ya da daha fazla sayıda kalem anlamına gelse bile topluluk ismi olarak nitelendirilemez.

Topluluk İsimleri

A - Tekil Topluluk İsimleri

1- Grup

2- Halk

3- Ulus

4- Millet

5- Ekip

6- Takım

7- Bölük

8- Parlamento

9- Alay

10- Fırka

11- Hizip

12- Cemiyet

13- Cemaat

14- Mürettebat

15- Komite

16- Düzine

17- Deste

18- Toplum

19- Kitle

20- Tim

21- Buket

22- Jüri

B - Çoğul Topluluk İsimleri

1- Aileler

2- Meclisler

3- Kümeler

4- Sürüler

5- Çeteler

6- Partiler

7- Tayfalar

8- Güruhlar

9- Kumpanyalar

10- Alemler

11- Kadrolar

12- Zümreler

13- Mahalleler

14- Kitleler

15- Takımlar

16- Taburlar

17- Tümenler

18- Fırkalar

19- Topluluklar

Örnek Cümleler ile Tekil ve Çoğul Topluluk İsimleri

A- Tekil Topluluk İsimleri ile Örnek Cümleler

1- Serdar ve Meltem, sınıfın en çalışkan ve başarılı öğrencileri arasında yer alıyor. (Sınıf)

2- Beni affetmesi için kapısının önüne bir buket gül bıraktım. (Buket)

3- Heyecanlı ve utangaç biri olduğu için topluluk önünde konuşurken kekelemeye başlıyor. (Topluluk)

4- Toplum bizden hizmet beklerken kişisel sıkıntılarımızı bir kenara bırakmalıyız. (Toplum)

5- Cemiyette saygın bir yerimiz olduğu için bu tür davranışları maruz göremeyiz. (Cemiyet)

6- Gemideki çalışma şartları çok ağır olduğu için mürettebattaki birçok kişi işten ayrıldı. (Mürettebat)

7- Tek başınayken daha üretken ve yaratıcı olsan da ekip çalışmasına da yatkın olmalısın. (Ekip)

8- Bu alemde bilmediğimiz o kadar çok gizem var ki. (Alem)

9- Olayı araştırmak ve değerlendirmek için devlet tarafından özel bir komite kuruldu. (Komite)

10- Maalesef jüri üyeleri adaletli bir seçim yapamadı. (Jüri)

11- Bu dünyada herkesten çok aileme değer veriyorum. (Aile)



12- Türk halkı bunların da üstesinden gelecektir. (Halk)

B- Çoğul Topluluk İsimleri ile Örnek Cümleler

1- Derbi maçının başlamasına yarım saat kala kadrolar açıklandı.

Kadro - Kadrolar

2- Alemlerin Rabbine binlerce kez şükürler olsun.

Alem - Alemler

3- Nişanlanmadan önce ailelerin tanışmasını istedik.

Aile - Aileler

4- Ligimizdeki futbol takımları hem şampiyon olmak hem de küme düşmemek için mücadele ediyor.

Takım - Takımlar

5- Kitlelerin psikolojisini daha iyi anlamak için hem Freud hem de Erich Fromm okumalısın.

Kitle - Kitleler

6- Kurtuluş Savaşında ordumuz, hem işgalci kuvvetlerle hem de çetelerle savaşmak zorunda kaldı.

Çete - Çeteler

7- Yarın meseleye çözüm getirmek için siyasi partiler bir araya gelecek.

Parti - Partiler

8- Biz birlikte hareket etmek varken fırkalara bölünüp birbirimize düşman kesildik.

Fırka - Fırkalar

9- Bu hafta sonu Adam Smith'in yazdığı Ulusların Zenginliği kitabını bitirdin.

Ulus - Uluslar

10- Olaya müdahale etmek için ekipler mahalleye geldi.

Ekip - Ekipler

11- Bugünkü matematik dersinde kümeler konusunu işledik.

Küme - Kümeler