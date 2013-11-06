Tiyatro İS, “Sıfır Beden” ve “Doğum Günü” oyunlarıyla sezon boyunca Mekan Artı’da sahne alacak.

2012- 2013 sezonunda Sinem Çubuk, Hilal Kuvvet ve Hakan Yeni’nin öncülüğünde kurulan ve “Öteki olan insanların sesini duyurmak” için yola çıkan Tiyatro İS 4-5 Mayıs tarihlerinde Emek Sahnesinde, Hakan Yeni’nin yazıp yönettiği ‘Doğum Günü oyunuyla tiyatro sahnelerindeki yerini almıştır.

Ekim ayı itibariyle Hilal Kuvvet’in yazıp yönettiği ‘Sıfır Beden’ adlı oyunla sezonu açacak olan Tiyatro İS, ‘Doğum Günü’ oyununu da kasım ayı itibariyle sahnelemeye devam edecektir. Tiyatro İS, her pazartesi Mekan Artı’da sahne alacaktır.

Sıfır Beden

Duydunuz mu? Lahana bebekler diyete girmiş! E tabi, manken bebeklerin satışı patladı, lahana bebek alan yok…

Günümüz dünya düzeninde, kadın olmak başlı başına bir zorluk teşkil ederken bir de fiziksel normlar oluşturulmakta, kadınlar bu normlara uydurulmaya çalışılmakta ve o normlara uymayanlar ise bir ötekileştirmeye maruz kalmaktadır. Oyun, sistemin sürekli kulağımıza fısıldadığı “Değerli olmak” kavramına bugüne kadar bakılmamış bir açıdan bakmaya yönlendiriyor ve aslında bu düzen içinde ne kadar değerli olduğumuzu sorgulatıyor.

Yazan-Yöneten: Hilal Kuvvet

Oynayanlar: Sinem Çubuk, Gözde Kısa, Melike Koca, Alican Altun, Ömer Balbal

Doğum Günü

“-Yani, sonra unutulup gidecek öyle mi?

-Başka çaremiz var mı?

-Yok… Hayat devam ediyor…

…

-Gidelim mi?..

-Gidelim…”

Yazan-Yöneten: Hakan Yeni

Oynayanlar: Sinem Çubuk, Gözde Kısa, Ezgi Aydın, Hilal Kuvvet, Emrecan Pancar, İbrahim Ortakıcık, Hakan Yeni, Güzide Arslan

