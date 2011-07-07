Tatil Keyfi Doyasıya Yaşanacak
Düşler Şatosu Anaokulları Yaz Okulu'ndan birbirinden eğlenceli aktiviteler...
Düşler Şatosu Anaokulları Yaz Okulu sezonunu açtı. Bol kahkaha ve zevkli anılarla çocuklarınız bu okulda kendilerini ve yeteneklerini daha iyi tanıyarak yaşam boyu öğrenmede bir adım daha ilerleyecekler.
Yaz Okulu aktivitelerinde; jimnastik, drama, müzik, sanat atölyesi, doğa sporları ve yüzme yer alıyor.
04-15 Temmuz 2011 Deniz Kızları ve Korsanlar
Define Haritası
Haritanın İzinde
Deniz Kızları korsanlara karşı
Şölen
Hazine Sandığı
Pirates on the Island
18-29 Temmuz 2011 Hayvan Dostları İş Başında
Hayvanların Yaşam Alanları
Hayvanları Besliyoruz
Düşler Şatosu Hayvanat Bahçesi
Hayvanat Bahçesinde kim kimdir?
01-19 Ağustos 2011 Prensesler-Şovalyeler-Ejderhalar
Çılgın Maskeler
Şato İnşa Ediyoruz
Kahramanlar Canlanıyor
Ödül Töreni
Düşler Şatosu Anaokulları ayrıca, çocukların “yaşayan değerler” ile tanışması için yıl boyunca anne-babaların da katılımının sağlandığı çalışma programları düzenliyor. Böylelikle, çocuklar mutlu, üretken ve birbirine değer veren bireyler olmalarını sağlayan, sevgi değerlerini ve becerilerini öğreniyorlar.
Düşler Şatosu Anaokulları Ataşehir Tots, Ataşehir Kids ve Koç Üniversitesi Kampüsü Sarıyer’de faaliyetlerini sürdürüyor.
Ayrıntılı bilgi için (0 216) 456 34 10 numaralı telefonu arayabilirsiniz.
www.duslersatosu.com