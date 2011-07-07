Tatil Keyfi Doyasıya Yaşanacak

Düşler Şatosu Anaokulları Yaz Okulu sezonunu açtı. Bol kahkaha ve zevkli anılarla çocuklarınız bu okulda kendilerini ve yeteneklerini daha iyi tanıyarak yaşam boyu öğrenmede bir adım daha ilerleyecekler.

Yaz Okulu aktivitelerinde; jimnastik, drama, müzik, sanat atölyesi, doğa sporları ve yüzme yer alıyor.

04-15 Temmuz 2011 Deniz Kızları ve Korsanlar



Define Haritası

Haritanın İzinde

Deniz Kızları korsanlara karşı

Şölen

Hazine Sandığı

Pirates on the Island

18-29 Temmuz 2011 Hayvan Dostları İş Başında



Hayvanların Yaşam Alanları

Hayvanları Besliyoruz

Düşler Şatosu Hayvanat Bahçesi

Hayvanat Bahçesinde kim kimdir?

01-19 Ağustos 2011 Prensesler-Şovalyeler-Ejderhalar



Çılgın Maskeler

Şato İnşa Ediyoruz

Kahramanlar Canlanıyor

Ödül Töreni

Düşler Şatosu Anaokulları ayrıca, çocukların “yaşayan değerler” ile tanışması için yıl boyunca anne-babaların da katılımının sağlandığı çalışma programları düzenliyor. Böylelikle, çocuklar mutlu, üretken ve birbirine değer veren bireyler olmalarını sağlayan, sevgi değerlerini ve becerilerini öğreniyorlar.

Düşler Şatosu Anaokulları Ataşehir Tots, Ataşehir Kids ve Koç Üniversitesi Kampüsü Sarıyer’de faaliyetlerini sürdürüyor.

Ayrıntılı bilgi için (0 216) 456 34 10 numaralı telefonu arayabilirsiniz.



www.duslersatosu.com